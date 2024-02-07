Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Şanlıurfa\'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, M.D. idaresindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ş.B.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan M.Ş.B., 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

07.02.2024 09:17
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Necmettin Cevahir Bulvarı üzerinde M.D. idaresindeki 63 AEV 248 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ş.B.(30) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan M.Ş.B. 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Karaköprü, Şanlıurfa, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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