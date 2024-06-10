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Otomobilin motor kısmına giren yılan paniğe neden oldu...O anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılan, paniğe neden oldu.

Olay, Babasultan Mahallesi'nde meydana geldi. Fadıl Kent Sitesi bahçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına yılan girdiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Otomobilin motor kısmına saklanan yılanı tespit eden ekipler çalışma başlattı. m

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yılan aracın motor kısmından çıkarıldı. Bu sırada eliyle alan itfaiye eri yılanı boş alana fırlattıktan sonra apart ile yakalanarak bir torba içerisine konuldu. Yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.