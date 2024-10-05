Otomobilin Motorunda Yangın Çıktı

Başkentte seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Çankaya İlçesi Tandoğan Bulvarı üzerinden Celal Bayar Bulvarı istikametine doğru ilerleyen 06 EVE 8008 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.
Motor kısmından yükselen dumanı fark eden sürücü, otomobilini durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra araçta soğutma çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluşurken trafik bir süre aksadı.
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