Otomobille çarpışan motosikletin 71 yaşındaki sürücüsü Kütahya\'da hayatını kaybetti

Otomobille çarpışan motosikletin 71 yaşındaki sürücüsü Kütahya'da hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya-Eskişehir yolunun 15. kilometresinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 71 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri sürücünün öldüğünü belirledi, cenazesi Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KÜTAHYA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Esen (71) hayatını kaybetti.
Kaza, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. H.S. idaresindeki 26 AGB 371 plakalı otomobil, Ahmetoluğu kavşağında Ahmet Esen yönetimindeki 43 AAY 496 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletin sürücüsü Esen, çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Esen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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