Otomobillerdeki Alev Geciktiriciler Kanserojen Maddeler Yayıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Otomobillerdeki Alev Geciktiriciler Kanserojen Maddeler Yayıyor

Otomobillerdeki Alev Geciktiriciler Kanserojen Maddeler Yayıyor

Bilim insanları, otomobillerde bulunan alev geciktirici kimyasalların kanserojen maddeler yaydığını belirledi. Yapılan araştırmada, ABD'de üretilen 101 elektrikli, gazlı ve hibrit otomobil incelendi ve araç içi havanın incelendiği araştırmada, alev geciktiricilerin kanserojen maddeler yaydığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, sağlık risklerini azaltmak için arabalardaki alev geciktiricilerin kullanımını yasaklayacak düzenlemeler yapılmasını önerdi.

08.05.2024 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, otomobillerde bulunan alev geciktirici kimyasalların kanserojen maddeler yaydığını belirledi.

Forbes dergisinin haberine göre, bilim insanları yaptıkları araştırmada, ABD'nin 30 eyaletinde 2015-2022 yıllarında üretilen modellerdeki 101 elektrikli, gazlı ve hibrit otomobili inceledi.

Bilim insanları, araç içi havanın incelendiği araştırmada, alevlerin yayılmasını engellemesi veya yavaşlatması amacıyla otomobil koltuklarında kullanılan alev geciktiricilerin kanserojen maddeler yaydığını ortaya koydu.

Araçlardaki alev geciktiricilerin içerdiği kimyasallara işaret eden bilim insanları, sürücülerin özellikle yaz aylarında, bu kimyasallara daha çok maruz kaldığını belirtti.

Kimyasalların artan sıcaklıklarla havaya sızdığı için üreme sorunlarına ve nörolojik sıkıntılara neden olabileceğini kaydeden araştırmacılar, yetkilileri sağlık risklerini azaltmak için arabalardaki alev geciktiricilerin kullanımını yasaklayacak düzenlemeler yapmaya çağırdı.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) otomobillerin yanmasını önleyebilmek amacıyla 1970'de alev geciktiricilerin veya yanmaları zorlaştıran kimyasalların araç üretiminde kullanımını zorunlu kılınmıştı.

Araştırmanın makalesi "Environmental Science & Technology" dergisinde yayınlandı.

Kaynak: AA

Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobillerdeki Alev Geciktiriciler Kanserojen Maddeler Yayıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 İstanbul’da lise müdürü İbrahim Oktugan’ı silahla vurarak öldüren yabancı uyruklu öğrenci tutuklandı. İstanbul'da lise müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren yabancı uyruklu öğrenci tutuklandı.
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yeni yönetimle belediyelerimizin performansını artırmak için mücadele edeceğiz Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yeni yönetimle belediyelerimizin performansını artırmak için mücadele edeceğiz
18:23 Jayden Oosterwolde’den haber var Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi Jayden Oosterwolde'den haber var! Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
17:34 Gebze’de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 19:36:33. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobillerdeki Alev Geciktiriciler Kanserojen Maddeler Yayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement