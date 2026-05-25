Otonom dron kutusu KORGAN ilk kullanıcısına teslim edildi

Dronların insan müdahalesi olmadan 7/24 görev yapmasını sağlayan "dron kutusu" olarak da adlandırılan Gelişmiş Çok Amaçlı İHA Platformu KORGAN, ilk kullanıcısına teslim edildi.

İnsansız sistemlerin sahadaki kullanım alanı genişledikçe bu platformların otonom çalışmasını sağlayacak çözümlere yönelik ihtiyaç da artıyor.

Pasifik Teknoloji iştiraki SAVX Teknoloji, geliştirdiği "akıllı dron kutusu" KORGAN ile bu ihtiyaca yanıt verirken, yeni versiyonlarla ürün ailesini genişletmeye devam ediyor.

KORGAN-M, ilk olarak savunma sanayisi bünyesinde kullanıma sunuldu. KORGAN-M ve daha küçük versiyonu KORGAN-S için askeri ve sivil ihtiyaçlara yönelik olarak farklı kullanıcılarla teslimatlar sürdürülecek. Sistemlerin ihracatı için de görüşmeler yürütülüyor.

SAVX Teknoloji Kurucusu Abdullah Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KORGAN üzerinde uzun süredir çalıştıklarını ve ilk versiyonların ardından yeni nesil modelin sahaya çıktığını söyledi.

Ürünün gelişimine ilişkin bilgiler veren Aktaş, şöyle konuştu:

"Başta KORGAN-M dediğimiz ilk versiyonumuz vardı. Şimdi MV-2'yi çıkardık. Sürekli revizyonlarla ürünü iyileştiriyoruz. Bu ürünü sahada herhangi bir yere konuşlandırıyorsunuz, insan ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Dron kendisi kutunun içinden kalkıp otomatik olarak görevini icra edip tekrar otonom şekilde kutusuna yerleşiyor ve bir sonraki görev için hazır bekliyor."

Görevler otomatik hale geliyor

Aktaş, KORGAN sisteminin yalnızca dron muhafazası sağlamadığını, aynı zamanda operasyonel görevleri de otomatik hale getirdiğini ifade etti.

Sistemin internet veya özel ağlar üzerinden kontrol edilebildiğini, zaman bazlı görevler gerçekleştirebildiğini anlatan Aktaş, "Örneğin yarın sabah 7'de bir yerde devriye atmasını istediniz. Siz başında olmasanız bile sistemin kendisi kalkıyor, devriyesini gerçekleştiriyor. Videolarını, verilerini kaydediyor. Siz daha sonra tekrar gelip izleyebiliyorsunuz." dedi.

KORGAN-S adı verilen bir başka versiyon üzerinde çalıştıklarını belirten Aktaş, bu modelin hem askeri hem sivil kullanıma yönelik geliştirildiğini paylaştı. Aktaş, "Enerji tesisleri, gaz sahaları ve kritik altyapıların güvenliğini sağlamak için kullanılabilecek bir sistem. Daha küçük, daha pratik ve modüler olarak nitelendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamikaze dron çözümü MERKÜT tarafında da önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Aktaş, sistemin ilk tanıtımından sonra hem test hem de teslimat süreçlerinde önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi. Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MERKÜT bizim amiral gemimiz diyebileceğimiz ürünümüz. Hem testler, hem yurt içi ve dışı gösterim faaliyetleri hem de seri üretim ve envantere girme sürecini geride bıraktık. İki farklı ülkeye teslimat gerçekleştirdik. Yine MERKÜT ile şu ana kadar 5 farklı ülkede görev yaptık. Aldığımız yeni siparişle birlikte üretim kapasitemizi artırdık, altyapımızı hazırladık, hızlı şekilde üretimlere devam edeceğiz."