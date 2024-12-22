Otoparktan Motosiklet Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Otoparktan Motosiklet Çalan Şüpheli Yakalandı

Kağıthane'de yediemin otoparkından motosiklet çalan 17 yaşındaki şüpheli polis tarafından yakalandı.

22.12.2024 20:48
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Kağıthane'de, trafikten men edilen motosikleti yediemin otoparkından çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri denetimler sırasında plakası olmayan ve şasi numarası bulunmayan bir motosikleti durdurdu.

Sürücüyle ilgili yapılan gerekli işlemlerin ardından, motosiklet trafikten men edilerek Seyrantepe Mahallesi'ndeki yediemin otoparkına çekildi.

Bir süre sonra yediemin otoparkına gelen bir şüpheli, görevlilerin bir anlık boşluğundan faydalanıp motosikleti çalarak kaçtı.

İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri, otoparktan çalınan motosikleti Çağlayan Mahallesi Cihanşah Sokak üzerinde buldu.

Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen A.K. (17) ise Gürsel Mahallesi Kağıthane Caddesi üzerinde yakalandı.

Şüphelinin sorgulamasında 6 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "motosiklet hırsızlığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli A.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otoparka gelen şüphelinin bir süre sonra motosiklete binerek kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Otoparktan Motosiklet Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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