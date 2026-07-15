Otoyolda 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan kamyonda 1 ton etil alkol ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda İstanbul'dan Ankara'ya seyir halinde olan K.D'nin (38) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyon, otoyolun Bekirpaşa kavşağında durduruldu.
Kamyonda yapılan aramada, 4 ton sahte alkol yapımında kullanılabilecek 1 ton etil alkol ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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