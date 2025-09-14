Ovacık\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi yakınlarındaki otluk ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Otluk ve ormanlık alanda etkili olan alevler, 1 helikopter, 15 araç, 78 personelin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.