Şehit Jandarma Onbaşı Tokat\'a Uçakla Getirildi

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TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in (27) naaşı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi.Kızılateş'in cenazesini, Tokat Havalimanı'nda Vali Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekilli Cüneyit Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile ailesi ve yakınları karşıladı. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası Tokat'ta toprağa verilecek.