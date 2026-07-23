Karabük'ün Ovacık ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Gümelik köyünde A.O'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Ovacık'ta Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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