Oxfam'a bağışlananlar arasında Harper Lee'nin 'Bülbülü Öldürmek' ilk baskısı çıktı - Son Dakika
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Oxfam'a bağışlananlar arasında Harper Lee'nin 'Bülbülü Öldürmek' ilk baskısı çıktı

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Oxfam'ın Londra Notting Hill'deki kitap mağazasına bağışlananlar arasında, Harper Lee'nin 1960 tarihli 'Bülbülü Öldürmek' romanının nadir ilk baskısı ortaya çıktı. Cildi yıpranmış olsa da içi iyi durumda olan nüsha, British Library tarafından koleksiyona eklendi.

ABD'li yazar Harper Lee'nin Pulitzer ödüllü "Bülbülü Öldürmek" romanının piyasada nadir görülen ilk baskısından bir nüshası İngiltere'deki bir yardım kuruluşunun mağazasında satılmak üzere bağışlanan kitapların yer aldığı kutuda bulundu.

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'dan yapılan açıklamaya göre, Londra'nın Notting Hill bölgesinde yer alan Oxfam kitap mağazasında satılmak üzere bağışlanan kitaplar arasında Harper Lee'nin 1960 tarihli "Bülbülü Öldürmek" romanının nadir bulunan birinci baskısından bir nüshasının da yer aldığı fark edildi.

Notting Hill'deki Portobello Road Oxfam kitap mağazasının müdürü Olivia Haysman-Walker, kitabın cildinde yıpranmalar bulunsa da içinin iyi durumda olduğunu belirtti.

ABD'li yazarın Pulitzer ödülü kazanmasını sağlayan roman, ülkenin ulusal kütüphanesi olan British Library tarafından alınarak koleksiyona eklendi.

Avukat Atticus Finch'in beyaz bir kadına tecavüzle suçlanan siyahi Tom Robinson'u savunma hikayesini anlatan roman tüm dünyada 40 milyonun üzerinde satıldı ve 40 dile çevrildi.

Romanın yazarı Lee, ABD'nin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı almaya da hak kazanmıştı.

Kaynak: AA
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