Oxfam, İngiliz Hükümetine İsrail'e Silah Satışını Durdurma Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Oxfam, İngiliz Hükümetine İsrail'e Silah Satışını Durdurma Çağrısı Yaptı

Oxfam, İngiliz Hükümetine İsrail\'e Silah Satışını Durdurma Çağrısı Yaptı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İngiliz hükümetine İsrail'in Refah'a olası kara saldırısını önlemek için elinden geleni yapması ve İsrail'e silah satışını durdurması çağrısında bulundu. Oxfam, İngiliz hükümetinin, İsrail'e savaş suçlarında kullanılacak silahları satmaya devam ettiği sürece 'suçlu' olacağını belirtti.

06.05.2024 20:07
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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İngiliz hükümetinin, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısını önlemek için elinden geleni yapması ve İsrail'e silah satışını durdurması çağrısında bulundu.

Oxfam, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiliz hükümeti, Refah'ın işgalini durdurmak ve daha büyük insani felaketi önlemek için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. İngiltere'nin İsrail'e silah satışını şimdi durdurması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz hükümetinin, İsrail'e savaş suçlarında kullanılacak silahları satmaya devam ettiği sürece "suçlu" olacağı aktarılan açıklamada, "Kelimelerin zamanı geçti. Ölüm ve yıkımı sona erdirmek, daha fazla yardım ulaştırmak ve esirleri kurtarmak için şimdi kalıcı ateşkese ihtiyacımız var." denildi.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

Kaynak: AA

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