Tutuklu Başkan Oya Tekin:  Depremin Üzerinden Geçen Üç Yılda Yüzlerce Dava Hala Sürüyor, Geciken Adalet, Adalet Değildir

(ADANA) - Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında yaptığı açıklamada, devam eden davalara dikkat çekerek, "Yüzlerce dosya hala sürüyor. Geciken adalet, adalet değildir" dedi.

Tekin, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Depremin üzerinden üç yıl geçti. Bu sene aranızda olup, acınızı paylaşamıyorum. Üç yıldır süren davalarda bazı sorumlular ceza aldılar fakat yüzlerce dava hala sürüyor. Belki göz yaşlarını dindirmeyecek ama süregelen yargılamalarda adaletin en yakın zamanda yerini bulmasını ümit ediyorum. Geciken adalet, adalet değildir." ifadesini kullandı.