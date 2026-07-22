Oylat Şelalesi'nde Düşen Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Oylat Şelalesi'nde Düşen Kadın Yaralandı

Oylat Şelalesi\'nde Düşen Kadın Yaralandı
22.07.2026 20:19
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İnegöl'deki Oylat Şelalesi'nde düşen Özlem K., kırıklarla hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan Oylat Şelalesi'nde dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düşen Özlem K. yaralandı. Sol kolu ve sol bacağı kırıldığı için düştüğü yerde mahsur kalan Özlem K., ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Oylat Şelalesi'nde meydana geldi. Şelaleyi gezmek için bölgeye yürüyerek gelen Özlem K., dengesini kaybedip 3 metre yükseklikteki kayalıktan düşerek yaralandı. Sol bacağı ve kolunda kırık meydana gelen Özlem K. düştüğü yerde mahsur kaldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçların ulaşamadığı sarp arazi nedeniyle yaralı kadına 2 kilometre yürüyerek ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınan Özlem K., ambulansın bulunduğu alana kadar taşındı.

Ambulansa ulaştırılan Özlem K., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İnegöl, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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