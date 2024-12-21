Oyo\'da Pazarda Yangın

Nijerya'nın Oyo eyaletinde bir pazarda çıkan yangın, çok sayıda iş yerini kullanılamaz hale getirdi.
Yerel medyadaki haberlere göre, Oyo'nun başkenti Ibadan'daki bir pazarda gece saatlerinde yangın çıktı.
Çok sayıda iş yerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında can kaybı yaşanmazken, pazardaki birçok dükkan kullanılamaz hale geldi.
Oyo İtfaiye Hizmetleri Genel Müdürü Akinyemi Akinyinka, yangının nedeninin henüz bilinmediğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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