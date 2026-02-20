Oyun Yasa Taslağı Üzerine Görüşmeler Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oyun Yasa Taslağı Üzerine Görüşmeler Devam Ediyor

20.02.2026 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOGED, dijital oyunlara ilişkin yasa taslağı için önerilerde bulundu, toplantılar sürüyor.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), dijital oyunlara ilişkin yasa taslağına yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirterek, taslak metinde yer alan bazı düzenlemelere ilişkin önerilerde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, son 3 haftadır ülke gündeminde yer alan dijital oyunlara ilişkin yasa konusundaki temasların, kamu kurumları, sektör paydaşları, akademisyenler, uluslararası yayıncılar ve oyun platformlarıyla yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK), Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün'ün katılımıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildiği aktarıldı.

TOGED'in çağrısıyla BTK işbirliğinde düzenlenen toplantıya oyun sektöründen 26 temsilcinin katıldığı belirtilen açıklamada, Tencent ve Moonton gibi oyun yayıncıları, Anka Ventures ve Ludus Ventures gibi yatırım grupları, GGOG, hukukçular, akademisyenler, teknokent temsilcileri ile çok sayıda yerli oyun geliştiricisi ve yayıncısının görüşmede yer aldığı kaydedildi.

Toplantıda, yasa taslağının ulaştığı son durumun kapsamlı şekilde ele alındığı ifade edildi.

PEGI ve Avrupa temasları paylaşıldı

TOGED, görüşmede Avrupa çapındaki üst düzey temsil kuruluşları Avrupa Oyun Geliştiricileri Federasyonu (EGDF), Pan-Avrupa Oyun Bilgi Sistemi (PEGI) ve Video Games Europe ile yürütülen temaslar ve bu temaslardan elde edilen geri bildirimlerin de paylaşıldığını bildirdi.

Türkiye'nin PEGI'yi resmen tanımasının sağlayacağı avantajların vurgulandığı belirtilen açıklamada, bu sürecin yönetmelik düzeyinde resmileşmesinin pratik faydalarına işaret edildi. Açıklamada, ayrıca böyle bir resmiyetin, PEGI'nin işleyişinde ve konsey yapısında BTK'nin yer alabilmesine imkan tanıyabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği ve PEGI tarafında gündeme gelmesi beklenen düzenleme değişikliklerinin de toplantıda ele alındığı aktarıldı.

Bakanlık tarafından yasa metninin güncel halinin toplantıda katılımcılarla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, daha önce 3 madde halinde hazırlanan taslakta yaş derecelendirme ve ebeveyn denetimine ilişkin teknik sıkıntıların ele alınarak daha uygulanabilir hale getirildiğinin görüldüğü bildirildi.

Metnin ana çerçevesinin Türkiye'de temsilci bulundurulması, etkin ebeveyn kontrolü mekanizması ve sağlıklı bir yaş derecelendirme sistemi kurulması başlıklarını içerdiği ifade edilen açıklamada, bu 3 başlığın doğru tasarlanması ve uygulanması halinde çocukların korunması ve dijital okuryazarlığın güçlendirilmesi açısından uygun bir zemin oluşturulabileceği belirtildi.

"Belirsiz yetki alanı" değerlendirmesi"

Açıklamada, toplantıda daha önce sektörle paylaşılmamış bazı ek maddelerin de gündeme geldiği bildirildi. Bu maddelerden birinin, kamu kurumlarına geniş ve kapsamı net tanımlanmamış bir yetki alanı tanıdığı, yönetmelik yoluyla sınırları açık düzenlemeler yapılmasına imkan verebilecek bir çerçeve oluşturduğu ifade edildi.

TOGED, söz konusu maddenin oyunların içerik ve mekaniklerine yönelik düzenlemeler getirebileceği ve bunun oyun platformları açısından uygulanabilirlik sorunları doğurabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Açıklamada, bilgisayar oyunlarının büyük yazılım projeleri olduğu, basılı eser ya da video içeriklerinde olduğu gibi bir bölümün çıkarılmasının ya da bölgesel değişiklik yapılmasının çoğu zaman ciddi iş gücü, zaman ve maliyet gerektirdiği vurgulandı. Açıklamada, bu nedenle belirsiz ve ucu açık yükümlülüklerin platformlar açısından risk oluşturabileceği, hatta bazı platformların Türkiye pazarına yönelik faaliyetlerini sonlandırmasının ihtimal dahilinde olduğu değerlendirildi.

Dernek, tanımsız ve yoruma açık yapısı nedeniyle söz konusu maddeye itiraz ettiklerini, yönetmelikle yapılacak düzenlemelerin üç ana başlığın uygulama esaslarıyla sınırlı kalması gerektiğini ilettiklerini bildirdi.

TOGED, mevcut yasa taslağı ve gelişmelerin küresel oyun yayıncıları ve platformlarıyla paylaşılması, geri bildirimlerin alınarak ilgili kurumlara iletilmesi konusunda destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyun Yasa Taslağı Üzerine Görüşmeler Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Vitor Pereira’dan ’’Bir gün Fenerbahçe’de görev almak ister misiniz“ sorusuna cevap Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna cevap
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
-40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar -40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar
Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar açtı Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar açtı
Avrupa’da gecenin sürprizi 8 milyon Euro’luk rakibini yenemediler Avrupa'da gecenin sürprizi! 8 milyon Euro'luk rakibini yenemediler
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Samsunspor, KF Shkendija’yı tek golle devirdi Samsunspor, KF Shkendija'yı tek golle devirdi

20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
19:46
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 21:07:55. #7.11#
SON DAKİKA: Oyun Yasa Taslağı Üzerine Görüşmeler Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.