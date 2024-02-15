Oyuncu Şevket Çapkınoğlu, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Oyuncu Şevket Çapkınoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Çapkınoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.
"Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler" başlıklı fotoğrafını seçen sanatçı, "O gün aklımda kalanlar arasında, domuz damı yöntemi ile yaşam koridoru kurup, hayatları kurtarmaya ilk andan itibaren gönüllü olan madencilerimizin emeklerini asla unutmuyorum. Bu beni çok etkilemişti. Tüm sivil toplum örgütleri, tüm kurumlar, halkımız gönüllü bir şekilde oradaydı elbette ama madencilerimiz o gün yaptıkları bu yöntemle aklımda yer ettiler." dedi.
"Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur"
Başarılı oyuncu, "Gazze-Kanıt" kategorisindeki fotoğraflar arasından seçmekte zorlandığını belirterek, şunları aktardı:
"Gazze fotoğraflarına baktığımda daha doğrusu üzüntüden bakamadığımda, aralarından birini seçmekte zorlandı. Çünkü hepsi gerçekten çok acı verici ve dayanılmaz. 'Yanımda ol anne' fotoğrafını, belki biraz umut taşıdığı için seçiyorum. Ancak orada yaşanılan acılar hafiflemiyor. Umut hep var ve hep de olmalı. Gazze de yaşananlar insanlık suçudur. Bir an önce sona ermelidir."
Çapkınoğlu, çevre-yaşam kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?" adlı fotoğrafını seçerek, "Yaren leyleği eskiden beri takip ediyorum. Her yıl ben de tıpkı Adem amca gibi Yaren'in gelişini dört gözle bekliyorum. Gerçekten aralarındaki bağ ve her yıl 'Acaba yine gelecek mi?' diye beklemek çok heyecan verici." ifadelerini kullandı.
Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" başlıklı fotoğrafına oy veren başarılı oyuncu, şunları söyledi:
"Fotoğraflara karar vermek çok zor. Hepsi birbirinden güzel. Hepsinin kendine özgü anlatım şekli var ama bu fotoğrafta, anın kareye alınması insanın yüreğini ağzına getiriyor. Fotoğraf öyle bir açıyla yakalanmış ki sanki bir programla yapılmış duruyor. Çok güzel yakalanmış tebrik ediyorum çekeni."
Şevket Çapkınoğlu, spor kategorisinde Eren Bozkurt'un Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda çektiği "Olimpik Burgu" adlı fotoğrafı seçti.
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