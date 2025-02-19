Özalp'te Zilsiz Okul Uygulaması Başladı

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Özalp ilçesinde zilsiz okul uygulaması başladı

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde bulunan TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerin sorumluluk duygularını artırmak ve öz disiplinlerini geliştirmek amacıyla zil uygulamasını kaldırdı.

TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özalp'te zilsiz okul uygulamasını hayata geçiren ilk okul oldu. Bu uygulama, öğrencilerin öz disiplinlerini geliştirmelerine ve zaman yönetimi becerilerini artırmalarına büyük katkı sağlıyor. Okul yönetimi, projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini ve öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Okul Müdür Yardımcısı Nurhan Giresunlu, Türkiye'de çeşitli illerde ve okullarda bir proje kapsamında başlayan zilsiz okul uygulamasına kendilerinin de katıldıklarını belirterek, "Bu fikir, elektrik kesintileri sırasında yaşadığımız zil sorunlarından yola çıkarak ortaya çıktı. Yaptığımız fikir alışverişi sonucunda, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kişisel otokontrollerini sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Aynı zamanda bu sistemle birlikte okulumuzda oluşan ses ve gürültü kirliliğinin de önüne geçmiş olduk" dedi.

Zil uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte öğrenciler, sınıflarda ve koridorlarda bulunan saatlere bakarak derslere girip çıkıyor. Bu uygulama, öğrencilerin zaman yönetimi becerilerini geliştirmelerine ve sorumluluk bilinci kazanmalarına yardımcı oluyor. Öğrencilerden Beyzanur Kıyatma, "Okulumuzda artık zil çalmıyor. Sınıflarımızda ve koridorlarda bulunan saatlere bakarak teneffüse çıkıyor ve derse giriyoruz. Bu uygulama, bize zamanı daha iyi kullanmayı öğretiyor" diye konuştu.