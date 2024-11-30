Özatıcı: Suriye Politikası Hataları Tekrar Edilmemeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özatıcı: Suriye Politikası Hataları Tekrar Edilmemeli

Geniş Video İzle

Cenk Özatıcı, Suriye'de müzakere ve işbirliği sürecinin önemine vurgu yaptı, geçmiş politikaları eleştirdi.

30.11.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, 2011 yılında Suriye politikasında yapılan hataların tekrarlanması gerektiğini belirterek, "Tek bir doğru yol vardır o da; Suriye merkezi yönetimini geri itecek, iç savaşı körükleyecek bir mezhepçi ve selefi politika değil, Türkiye ile Suriye merkezi yönetimi arasındaki müzakere ve işbirliği süreci üzerinden Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaktır" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada iktidarın HTŞ'nin Halep'te kontrolü eline geçirmesinden mutlu olduğunu, ancak bu durumun Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşmediğini belirtti.

"HTŞ, El-Kaide'nin İdlib uzantısıdır"

"HTŞ, El-Kaide'nin İdlib uzantısıdır. AKP rejimi ve devletin resmi televizyonu TRT'ye göre El-Kaide Halep'i 'özgürleştirmiş' durumdadır" diyen Özatıcı, geçmişte AK Parti iktidarının yanlış Suriye politikalarının Türkiye'ye zarar verdiğini hatırlatarak, "AK Parti, Amerika'nın ittirmesiyle birlikte Suriye'nin kuzeyinde Selefi gruplarla birlikte hareket etti ve sonrasında bölgede güç boşluğu oluştu. O güç boşluğundan yararlanan PKK/PYD tarihi bir fırsat elde ederek Suriye'nin kuzeyinde otonom bölgeler oluşturmaya başladı. O yanlış politikaların sonucunda Türkiye dünyada en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke konumuna geldi. Güneyde bugün biz Rusya'yla, Amerika'yla, El-Kaide'yle, PKK'yla komşu haline geldik, getirildik. Sığınmacılara 100 milyar dolardan fazla para harcadık. Suriye'nin kuzeyinde PKK boşluktan yararlanarak bir göç mühendisliği uyguladı ve Suriye devletinin kuzeyinde bir terör devletinin demografik alt yapısını oluşturdu" ifadesini kullandı.

"Yapılması gereken Suriye iç savaşını körükleyecek bir mezhepçi ve selefi politika değil"

Özatıcı, "HTŞ'nin Halep'in kontrolünü ele geçirmesini bir zafer gibi takdim edenler var. HTŞ'nin, bu operasyonun arkasında kimin olduğunu çok iyi tahmin edebiliriz. Bakın ABD, 1978-1979 yılından beri selefi tekfirci terör örgütlerini destekliyor. El-Kaide'yi desteklemişti biliyoruz. IŞİD'in ortaya çıkmasının birinci sebebi ABD'nin Irak politikasıydı. ABD ve İsrail'in de HTŞ'nin ilerlemesinden kimse rahatsız olduğunu söyleyemez. Dolayısı ile bizim buradaki eksenimiz ne Rusya'dır ne Amerika'dır ne İsrail'dir ne de Esad'dır. Yalnız ve ancak Türkiye Cumhuriyeti devletinin çıkarlarıdır. Bu çıkarlar, bize 2011 yılında Suriye politikasında yapılan hataların yapılmaması gerektiğini, artık ABD'nin itmesiyle selefiler ile işbirliği yapılmaması gerektiğini ve Suriye iç savaşını tetiklemenin Türkiye'ye çok büyük bedeller ödettiğini göstermiştir. Tek bir doğru yol vardır o da; Suriye merkezi yönetimini geri itecek, iç savaşı körükleyecek bir mezhepçi ve selefi politika değil, Türkiye ile Suriye merkezi yönetimi arasındaki müzakere ve işbirliği süreci üzerinden Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamaktır" diye konuştu.

Özatıcı: Suriye Politikası Hataları Tekrar Edilmemeli
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Cenk Özatıcı, İYİ Parti, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özatıcı: Suriye Politikası Hataları Tekrar Edilmemeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 Bursa’nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7’yi de aşabilir Bursa'nın uykularını kaçıracak uyarı: Büyüklüğü 7'yi de aşabilir
18:40 İran, Esad’a desteğini yineledi: Suriye’nin komşuları oyuna gelmemeli İran, Esad'a desteğini yineledi: Suriye'nin komşuları oyuna gelmemeli
17:05 Krizler ardı ardına geliyor Savaşın etkileri günden güne büyüyor Krizler ardı ardına geliyor! Savaşın etkileri günden güne büyüyor
16:37 Suriye’de Halep’in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
22:42 Kayyum atanan Batman Belediyesi’nden önceki yönetime çarpıcı sorular Kayyum atanan Batman Belediyesi'nden önceki yönetime çarpıcı sorular
22:36 Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı Cristiano Ronaldo, kariyer hedefine bir adım daha yaklaştı
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
22:19 Beşiktaş’ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı aylarca forma giyemeyecek
22:05 Antalyaspor, Sivasspor’u sahasında 2-1 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u sahasında 2-1 yendi
21:54 Tahir Elçi’nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak Tahir Elçi'nin ismi katledildiği sokakta yaşatılacak
21:42 Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı
21:23 AK Partili Hamza Dağ’dan CHP’ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 19:16:07. #1.13#
SON DAKİKA: Özatıcı: Suriye Politikası Hataları Tekrar Edilmemeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.