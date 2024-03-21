Özbekistan'da Nevruz Bayramı Özel Etkinliklerle Kutlanıyor

Doğadaki canlılığın arttığı, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Özbekistan'da özel etkinliklerle kutlanıyor.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde yasaklanmasına rağmen gelenek ve göreneklerine sahip çıkan Özbek halkı arasında Nevruz Bayramı, yüzyıllardır varlığını sürdürüyor.
Eski SSCB'nin dağılma sürecinde Özbekistan'ın 31 Ağustos 1991'deki bağımsızlık ilanının ardından ülke yönetiminin aldığı kararla Nevruz Bayramı, resmi tatil kabul edilerek kutlanmaya başladı.
Geceyle gündüzün eşit olduğu 21 Mart'ta yapılan nevruz kutlamaları, Özbekistan'da mart boyunca sürüyor. Bayram günlerinde Özbekler, birbirlerine nevruz yemeklerinden kök samsa, halim, Özbek pilavı ve sümelek tatlısı ikram ediyor.
Bazı yörelerde köy sakinleri, bir araya gelerek doğu takviminde 21 Mart'ta başlayan yeni yılın bereketli olması için adak sunarak dilekte bulunuyor.
Baharın müjdecisi nevruz, Özbekistan'da aynı zamanda Özbekleri birbirlerine yakınlaştıran ve bir araya getiren bayram özelliğini taşıyor.
Aynı mahallede yaşayanlar, ilkbahar günlerinde bir araya gelerek bir gün boyunca hazırlanan nevruza özel sümelek tatlısı yapıyor. Çimlendirilmiş buğdayın kökünden elde edilen sıvıya şeker katılmadan yapılan sümelek, Özbeklerin inanışına göre yıl boyunca daha sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olmalarını sağlıyor.
Sümelek tatlısının yapılışı
Bugüne özel yemeklerin arasında sümelek tatlısının ayrı yer tuttuğu Özbek halkı için nevruzun sembolü sayılan tatlının yapılışı adeta bir ritüeli andırıyor. Anlamıyla ortaya çıkışı konusunda çeşitli rivayetlerin bulunduğu sümeleğin hazırlanışı çok zahmetli ve sabır gerektiriyor.
Buğday, bir tahtaya yayılarak çimleninceye kadar üzerine 4-5 gün su serpiliyor. Çimler, boy gösterdikten sonra kıyma makinesinde çekiliyor. Daha sonra ortaya çıkan karışımın suyla iyice dağılması sağlanıyor ve ardından da sıkılarak nişastalı sıvısı alınıyor.
Yağ konulan büyük kazanlara buğdaydan elde edilen nişastalı su ekleniyor ve durmadan 16-18 saat boyunca karıştırılıyor. Toplumda saygı gören kadınların öncülüğünde çok sayıda kişi tarafından hazırlanan sümelek tatlısının bulunduğu kazanın altı yanmasın diye içine birkaç ceviz veya taş atılıyor.
Kazanı her karıştıran dilek tutuyor ve dua ediyor. Özbeklerde sümelek karıştırılırken tutulan dilek ve duaların kabul olacağına inanılıyor. Daha sonra 5-6 saat kapağı kapatılarak demlenmeye bırakılan ve yaklaşık 24 saatte hazırlanan sümelek, Özbeklerde her derde deva, hastalıkları iyileştirici kuvvet kaynağı sayılıyor.
Sümelek, önce mahallenin yaşlı ve hastalarına, sonra da tüm sakinlerine dağıtılıyor. Kasesinden ceviz veya taş çıkan kişinin tuttuğu dilek veya duasının kabul edileceğine inanılıyor.
Otuz meleğin hazırladığına inanılıyor
Özbeklerde sümelek tatlısının ortaya çıkışıyla ilgili çeşitli rivayetler bulunuyor.
Bir rivayete göre, ilkbahar döneminde evinde yiyecek bulamayan anne, aç kalan ikizlerini doyurmak için evindeki çimlenmiş buğdayı alıp su koyarak kaynatır.
Çocuklarını kazanda bir şeylerin olduğuna inandırmak ve kaynadığında ses çıkarması için içine bir avuç taş atar. Gece geç vakte kadar yemek bekleyerek açlıktan yorulan çocuklarını uyutmak isterken kendisi de uyuyakalır. Uyandığında artık sabah olmuştur ve içine çimlenmiş buğdayı attığı kazandan güzel kokular gelir.
Rivayete göre gece gökten inen 30 melek, sabaha kadar kazanı karıştırır ve ortaya sümelek çıkar. Bu nedenle yemeğe Farsçada 30 melek anlamına gelen "sümelek" adı verilir. Bu rivayetin dilden dile göçtüğü, kuşaktan kuşağa geçtiği Özbekistan'da halen ikiz çocuğu dünyaya gelen her aile, mutlaka evinde sümelek hazırlayarak yakınlarına ve komşularına dağıtır.
Başka bir rivayete göre ise düşmanın kuşattığı kalede yiyecek biter. Son çareyi ambardaki çuvalların dibinde kalan bir miktar çimlenmiş buğdayda bulan kale halkı, bunları kazanlarda kaynatarak açlığını giderir. Bu yiyecekten güç alan kale halkı, düşmanı yener ve böylece sümelek yapma geleneği ortaya çıkar.????
Son Dakika › Güncel › Özbekistan'da Nevruz Bayramı Özel Etkinliklerle Kutlanıyor - Son Dakika
İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, deepfake içeriklerin tespiti için yapay zekanın tek umutları olduğunu söyledi. Deepfake videoların evrensel bir tehdit oluşturacağı uyarısında bulunan Şeker, deepfake karşıtı teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, deepfake tehdidine karşı hükümetler ya da uluslararası kuruluşlarca finanse edilen kamuya açık araçların oluşturulması gerektiğini belirtti. Şeker, deepfake karşıtı teknolojiler için yapay zeka teknolojisinin üretilmesinin en iyi yol olduğunu ifade etti.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde hakkında 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.L, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık dahil birçok suç kaydı bulunan zanlı, yapılan operasyonla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan zanlının işlemleri devam ediyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında yarın Macaristan ile başkent Budapeşte'de karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı da takımla ilk antrenmanına çıktı. Milliler, özel uçakla Budapeşte'ye hareket edecek ve maç öncesi basına kapalı olarak yürüyüş yapacak. Teknik direktör Montella ve futbolcu Zeki Çelik, basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Maç yarın TSİ 22.45'te Puskas Arena'da oynanacak.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 ay önce kaybolan 28 yaşındaki Kübra Çakır'ın yakınları, televizyon programına çıkarak yardım istedi. Çakır'ın bulunması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Konya'da küresel iklim değişikliği nedeniyle kış yağışlarının azalması sonucu Düden Gölü'nde su çekilmesi, flamingoların yaşam alanını tehdit ediyor. Kulu ilçesinde bulunan gölde suyun azalması, göçmen kuşlar ve flamingolar için endişe kaynağı oluşturuyor. Arıtma tesisi sayesinde göle aktarılan su, flamingolar için önemli bir besin kaynağı haline geldi. Ancak gölün su seviyesinin düşmesi, doğaseverleri endişelendiriyor.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile play-off eşleşmesinde karşılaşacak. Serinin ilk maçı 23 Mart Cumartesi saat 17.00'da Atatürk Spor Salonu'nda olacak.
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan yağışlarla geçen yıl kuraklıktan etkilenen Koçköprü ve Morgedik barajlarındaki su seviyesi arttı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, son yıllarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin kuraklığa yol açtığını söyledi. Van Gölü'nün de kuraklıktan etkilendiğini ifade eden Akkuş, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı haritalarda özellikle Erciş ilçesinin şiddetli kuraklığın yaşandığı yerler arasında bulunduğunu söyledi. Son günlerde etkili olan yağışların havza için önemli olduğunu vurgulayan Akkuş, barajların doluluk oranının artmasıyla su kaynaklarının daha dikkatli kullanılması gerektiğini belirtti.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir yıl içerisinde çok sayıda ev soyan hırsız, çaldığı bakır ürünleri Sakarya'nın Geyve ilçesine götüreceği sırada yakalandı. Hırsızın 2 evinde yapılan aramalarda bin parça ürün bulundu. Hırsız tutuklandı, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Kars'ta günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı sonucu köyler beyaza büründü. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Susuz ilçesi Keçili köyü yolu ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresine ait iş makinesi, yol açma çalışması sırasında kara saplandı ancak ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Köy sakinleri, her martta bölgeye kar yağdığını ve kışın sert geçtiğini belirtti.
Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan Yarenler Mahallesi'nde avukat Aydın C, silahlı saldırıya maruz kalarak bacağından yaralandı. Yaralı avukat ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
2009 yılında yargılandığı çocuk istismarı davasından beraat eden sucu Metin Şenay'ın İstanbul Bağcılar'da mahalledeki çok sayıda çocuğu yıllar boyu istismar ettiği öğrenildi. Hakkında yüzyılı aşkın hapis cezası istenen sapık sucuyla ilgili iddianamede kan donduran detaylar ortaya çıkarken, Şenay'ın istismar ettiği çocukların isimlerini dükkandaki duvarlara yazdığı, çocuklardan ikisinin baldızının çocukları olduğu tespit edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?