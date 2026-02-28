Özbekistan'dan Orta Doğu İçin İtidal Çağrısı - Son Dakika
Özbekistan'dan Orta Doğu İçin İtidal Çağrısı

28.02.2026 23:21
Özbekistan, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmak için taraflara itidal ve diplomatik diyalog çağrısında bulundu.

Özbekistan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle gelişen süreçte, Orta Doğu'daki gerilimin önlenmesi için taraflara itidalli davranma, gerilimi artıracak adımlardan kaçınma ve krizi uluslararası hukuk çerçevesinde siyasi ve diplomatik yollarla çözme çağrısında bulundu.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki durumun tırmanmasından ve geniş bölgede yeni bir çatışma ortamının ortaya çıkmasından ciddi endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, tüm taraflara itidalli davranmaları çağrısında bulunulurken, yalnızca askeri ve siyasi değil, aynı zamanda insani açıdan da sonuçları öngörülemeyen tehlikeli bir tırmanışa yol açabilecek adımlardan kaçınmaları istendi.

Krizin uluslararası hukuk temelinde, siyasi ve diplomatik yollarla ve karşılıklı kabul edilebilir diyalog çerçevesinde çözülmesinin uygun olacağı vurgulanan açıklamada, "Özbekistan, bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinin tutarlı bir destekçisidir ve durumun bir an önce normale dönmesini umuyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

