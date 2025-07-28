Özbekistan'ın Dış Ticaretinde Artış

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, bu yılın ocak-haziran döneminde 37 milyar 19,9 milyon dolar gerçekleşti.

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı, ülkenin 2025 yılı ilk 6 ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk yarısında ülkenin dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak 37 milyar 19 milyon 900 bin dolar oldu.

Yılın ocak-haziran döneminde ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,1 artarak 16 milyar 886 milyon 700 bin dolara, ithalatı da yüzde 7 artarak 20 milyar 133 milyon 200 bin dolara ulaştı.

Bu dönemde 194 ülkeyle ticari ilişkileri bulunan Özbekistan'ın dış ticaret açığı ise 3 milyar 246 milyon 500 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında ülke ihracatında altın yüzde 38,4, hizmetler sektörü yüzde 24, sanayi ürünleri yüzde 10,9, gıda ve hayvancılık yüzde 7,2, kimyasal ürünler yüzde 5,8; ithalatında ise binek araç, makine ve teçhizatlar yüzde 32,9, sanayi ürünleri yüzde 16, kimya ürünleri yüzde 12,9, gıda ve hayvancılık yüzde 9,7 pay aldı.

2025 yılının ilk 6 ayında Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında yüzde 17,7'lik payla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 16,3 ile Rusya, yüzde 6 ile Kazakistan, yüzde 3,6 ile Türkiye ve yüzde 2,3 ile Güney Kore izledi.

Ülkenin dış ticaret hacmi, 2022'de yüzde 18,6 artarak 50 milyar 8 milyon 400 bin dolar, 2023'te yüzde 23,9 artışla 62 milyar 567 milyon 400 bin dolar, 2024'te ise yüzde 3,8 artarak 65 milyar 934 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi azaldı

Türkiye, yılın ocak-haziran döneminde yüzde 3,6'lık payla Özbekistan'ın 4. ticari ortağı olarak kayıtlara geçti.

2024 yılının ilk yarısında 1 milyar 450 milyon 100 bin dolar olan Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 340 milyon dolar hesaplandı. Bu dönemde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 azaldı.

Ocak-haziran döneminde Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı 507 milyon 800 bin dolar, Türkiye'den ithalatı da 832 milyon 200 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Özbekistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 2024'te bir önceki seneye kıyasla yüzde 7 azalarak 2 milyar 937 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşirken, bu çerçevede ülkenin Türkiye'ye ihracatı 2023'e göre yüzde 7,4 azalarak 1 milyar 169 milyon 300 bin dolar, ithalatı ise yüzde 6,8 azalışla 1 milyar 768 milyon dolar olmuştu.