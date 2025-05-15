Özbekistan Uyruklu A.T. Sınır Dışı Edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapılan Özbekistan uyruklu A.T. için sınır dışı etme kararı alındığını ve konuyla ilgili başvuru üzerine mahkemenin de söz konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdiğini açıkladı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan, A.T. isimli Özbekistan uyruklu yabancının sınır dışı edilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Başkanlığımızı hedef alan dezenformasyon niteliğindeki haber ve paylaşımlar hakkında basın açıklaması yapma gereği ortaya çıkmıştır. Kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle işlem tesis edilen bahse konu yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmıştır. Yabancı, karara karşı itiraz yollarını kullanarak idare mahkemesinde dava açmış ancak mahkeme, gerçekleştirilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına karar vererek davayı reddetmiştir. Kararın kesinleşmesi üzerine sınır dışı süreci tamamlanmıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgileri alenen yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.