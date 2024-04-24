Özbekistan ve İngiltere arasında kapsamlı işbirliği deklarasyonu imzalandı

Güncel

TAŞKENT, 24 Nisan (Xinhua) -- Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile İngiliz mevkidaşı David Cameron Salı günü kapsamlı işbirliğine ilişkin bir deklarasyon imzaladı.

Cameron, resmi ziyaret amacıyla Özbekistan'da bulunuyor. Bu ziyaret, Ocak 1996'dan bu yana bir İngiliz Dışişleri Bakanı tarafından ülkeye düzenlenen ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Saidov ikili görüşmenin ardından Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz hem verimli hem de bilgilendirici oldu ve Özbek-İngiliz ilişkilerini her alanda güçlendirmek üzere kilit görevleri belirlememize olanak sağladı" dedi.

Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine odaklanan taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası ilişkiler ile altyapı konulu bir mutabakat zaptı imzaladı.