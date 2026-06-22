Özdağ, PKK'nın ilk şehidi Süleyman Aydın'ın kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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Özdağ, PKK'nın ilk şehidi Süleyman Aydın'ın kabrini ziyaret etti

22.06.2026 21:06
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1984’te şehit olan Süleyman Aydın’ın kabrini ziyaret etti.

(ERZİNCAN) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1984'te şehit olan Süleyman Aydın'ın kabrini ziyaret etti.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can Erzincan'ın 1984'te PKK terör örgütüne verdiği ilk şehidimiz olan Süleyman Aydın'ın kabrini ziyaret edip dua ettik. Şehidimizin kıymetli ailesi ile bir araya gelip, bugün Öcalan ile yapılan pazarlık sürecini, şehit ailelerimizin durumunu konuştuk" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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