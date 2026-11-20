Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Özel'in makamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki genel başkan ortak basın toplantısı düzenledi.

Özdağ, Orta Vadeli Program'da Türkiye nüfusunun yaklaşık 86 milyon, Cumhurbaşkanlığı 2027 Yılı Yıllık Programı'nda ise yaklaşık 89 milyon olarak yer aldığını savundu.

Önceki yıllara ait verilerin değiştirildiğini ileri süren Özdağ, "4 milyon 20 bin yeni yurttaş demek en azından 3 milyon 500 bin yeni seçmen demektir. Bu da yüzde 5'in üzerinde bir seçmen üretimi anlamına gelmektedir." dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel ise hem seçim güvenliğiyle ilgili hem de seçmen verileri ve vatandaşlık verilerini takip eden bir ekibe, Zafer Partisi'yle ortak çalışma grubu oluşturulması talimatını verdiklerini söyledi.

Televizyon kanallarının yönetimine kayyum atanmasını da eleştiren Özel, iktidarın muhalefetin sesini duyurabildiği mecraları susturmaya çalıştığını iddia etti.

Gazetecilerin soruları

Açıklamalarının ardından Özdağ ve Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Yeni Partinin Mecliste kurulması planlanan izleme komisyonuna katılmama kararına ilişkin, rapordaki demokratikleşme adımlarının uygulanmasını beklediklerini belirtti.

Özel, bu konudaki gerekçelerini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a görüşmelerinde ayrıntılarıyla aktardığını ifade etti.

Seçim ittifakı kurulup kurulmayacağı sorulan Özel, ittifakların seçim zamanı değerlendirileceğini, seçim güvenliği konusunda ise birlikte çalışacaklarını dile getirdi.

Özel, sandık görevlileri ve müşahitlere ilişkin hazırlıkların da bu kapsamda ele alınabileceğini kaydetti.

Fon soruşturmasına ilişkin soruya Özel, "Ana paraların üçte birini ödediler, bıraktılar. İnsanlar ana paralarını ve o günden bugüne kadar paranın uğradığı değer kaybını istiyorlar." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle ilgili Danıştay aşamasına ilişkin soruyu Özel, bu konuda kendilerine resmi bildirim ulaşmadığını söyledi.