Özdağ, Anıtkabir'de Zafer Bayramı'nı Kutladı
Ümit Özdağ, Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Özdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Anıtkabir'e Akdeniz Caddesi'nden giriş yapan Özdağ'a Anıtkabir'deki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Asker geçiş töreni sırasında askerleri alkışlayan Özdağ'a vatandaşlar "Bozkurt Ümit" sloganları attı. Özdağ'ın yardımcıları "Anıtkabir'de slogan olmaz" diyerek vatandaşları uyardı.
Fotoğraf çektirirken bir vatandaş, "Konuşmalarınızı çok beğeniyoruz" diyerek destek verdiğini söyledi.
Özdağ, ziyaretin ardından alandan ayrıldı.
Kaynak: ANKA
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