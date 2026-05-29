Özdağ'dan Fetih Yıl Dönümü Mesajı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünü kutlayarak, "Başta büyük Türk hakanı Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, İstanbul'u bize ebedi Türk yurdu kılan şanlı ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlatan, dünya tarihinin akışını değiştiren o kutlu zaferin yıl dönümündeyiz. Başta büyük Türk hakanı Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, İstanbul'u bize ebedi Türk yurdu kılan şanlı ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."