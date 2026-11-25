(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ev hapsi kararı verilmesini, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık sorunlarına rağmen aynı tedbirden yararlandırılmamasıyla karşılaştırarak yargıda çifte standart uygulandığını ifade etti.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsine alınmış. Beylikdüzü belediye başkanı Murat Çalık kanser tedavisi geçirmiş olmasına rağmen, annesi hastanenin önünde günlerce ağlarken hastanede ölümle savaşmasına rağmen ev hapsine alınmamıştı. Bu ülkede düşman olarak görülen, ikinci sınıf yurttaş muamelesi yapılan, anayasal ve yasal hakları çiğnenen muhalif yurttaşlar ile korunan birinci sınıf yandaş yurttaşlar var. Aynı vatandaşlık görevlerine sahibiz ancak aynı haklara sahip değiliz. Bu durum çok uzun süre devam etmeyecek. Türk halkı sandıkta bu adaletsizliğe son verecek."