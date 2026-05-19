Özdağ: Gençlerimizi Sömürülmekten Korumak İçin Çalışacağız

19.05.2026 20:06
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, gençlerin sorunlarına çözüm önerilerini Samsun'da açıkladı.

(SAMSUN) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Staj adı altında gençlerimizin sömürülmesini engelleyeceğiz. Taban maaş sistemi kurarak gençlerimizin sömürülmesini engelleyeceğiz. Mühendislerimizin, öğretmenlerimizin, yazılımcılarımızın, doktorlarımızın, araştırmacılarımızın emeğinin değersizleştirilmesinin önüne bir set çekeceğiz. ve en önemlisi bugün yurt dışına gitmek zorunda kalan Türk gençlerini yeniden ülkelerine dönmeleri için çalışacağız Zafer Turizmle mülteciler gidecek, Zafer Havayollarıyla gençlerimiz ülkelerine geri gelecek" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği çerçevesinde Samsun'da bir dizi programa katıldı. Özdağ, "Gençlik Buluşması" etkinliğinde gençlere yönelik politikalarını kamuoyuyla paylaştı.

Genel Sağlık Sigortası borçlarını ve KYK borçlarını sileceklerini söyleyen Özdağ, "Şimdi birileri çıkıp soracak, 'İyi de bunun için kaynağı nereden bulacaksınız' diye. Nereden bulacağız hani şu beş tane firmaya 250 milyar dolarlık ihale verdiniz. Bir de vergi muafiyetleri getirdiniz ya. O vergi muafiyetleri de kaldırıp vergiyi onlardan tahsil edeceğiz. Hiçbir genç daha hayata başlamadan devlete borçlu hale gelmeyecek" dedi.

"ZAFER HAVAYOLLARIYLA GENÇLERİMİZ GERİ GELECEK"

Gençlerin sorunlarını sıralayan Özdağ, "Staj adı altında gençlerimizin sömürülmesini engelleyeceğiz. Taban maaş sistemi kurarak gençlerimizin sömürülmesini engelleyeceğiz. Mühendislerimizin, öğretmenlerimizin, yazılımcılarımızın, doktorlarımızın, araştırmacılarımızın emeğinin değersizleştirilmesinin önüne bir set çekeceğiz. ve en önemlisi bugün yurt dışına gitmek zorunda kalan Türk gençlerini yeniden ülkelerine dönmeleri için çalışacağız. Zafer Turizmle mülteciler gidecek, Zafer Havayollarıyla gençlerimiz ülkelerine geri gelecek" ifadelerini kullandı.

"4 MİLYON EV GENCİMİZ VAR"

İşsizliğin gençler için büyük problem olduğunu belirten Özdağ, "Türkiye'de dört milyon ev gencimiz var. Bu gençlerimiz milli değerimiz, doğal zenginliğimiz. Eğitim bitirmişler ise iş yaşamına entegre edeceğiz. Eğitimlerine hızlı destek edinme kurslarıyla takviye edeceğiz. Ama okullarını bitirmemişlerse eğitimlerini tamamlayarak bitirmelerini ve iş hayatına atılmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

"BUGÜNÜN TÜRKİYESİNDE AİLELERİNİZ İÇİN BİLE EV ALMAK ZOR BİR HAYAL"

Ev almanın çok zor olduğunu belirten Özdağ, "Sizin için değil anneniz ve babanız için bile ne yazık ki bugünün Türkiye'sinde ev sahibi olmak zor olan bir hayale dönüştü. Mısırlı gelip Türkiye'de ev alıyor; kendisi eşi beş, altı, yedi çocuğuna vatandaşlık alıyor. Bir süre sonra evi satıyor, kar ediyor, Türk vatandaşlığı da kalıyor. Ama dedesi bu ülke için kan dökmüş. Babası bu ülkenin inşasında ter dökmüş olan sizin babanız kendi ülkesinde ev sahibi olamıyor ve kirada oturuyor. Bu Türk milletine ve Türk gençliğine yapılan büyük bir haksızlıktır. Biz bunu değiştireceğiz. Gençlere en geç 30 yaşında 10 yıllık bir birikim yaptıktan sonra ev sahibi olma imkanı vereceğiz. Hesabımızı, kitabımızı çok iyi yaptık. Arazi devletler olacak. Arazi fiyatı böylece kalmıyor. Devlet alması gereken vergileri almayacak. Bunlar da rakamı düşürüyor. 80 metrekare ev için 120 ay boyunca her gencimiz bir ödeme yapacak. Bu ödeme devlet tarafından değerlendirilecek ve en yüksek faizle katlamalı olarak 120 ay boyunca ödeme devam edecek. 10'uncu yılın sonunda seksen metrekare bir eviniz olacak bu ülkede" ifadelerini kullandı.

Özdağ, partisinin gençlik buluşmasının ardından Zafer Kitap Kafe açılışına karılarak kurdele kesti. Ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: ANKA

