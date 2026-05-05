Özdağ: Harami Düzeni Yıkacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özdağ: Harami Düzeni Yıkacağız

05.05.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Özdağ, 1 Mayıs'ta Zafer Partisi'nin iktidarında harami düzenin yıkılacağını vurguladı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi iktidarında bu harami düzenini yıkacağız" dedi.

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Ancak saray rejiminin yarattığı ağır ekonomik çöküntü, Türk emekçisinin alın terini her geçen gün daha acımasızca sömürüyor. Sizler evinize helal lokma götürebilmek için insanüstü bir çaba harcarken; yandaş müteahhitler, saray elitleri ve mafya düzeni Türkiye'nin öz kaynaklarını yağmalamaya devam ediyor."

Türk halkı açlık sınırının altında ezilirken, birilerinin israf içinde sefa sürmesini kabul etmiyoruz. Zafer Partisi iktidarında bu harami düzenini yıkacağız. Tertemiz Türkiye projemizle mafyanın ve yandaşların hortumlarını kesecek, Türk milletinin servetini yeniden Türk işçisine vereceğiz. Emeğin ve alın terinin hakkını sonuna kadar aldığı, adil ve üreten bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. 1 Mayıs kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ: Harami Düzeni Yıkacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:50:43. #7.12#
SON DAKİKA: Özdağ: Harami Düzeni Yıkacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.