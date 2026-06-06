Özdağ: İnfaz Memurları Yarı Mahkum Gibi - Son Dakika
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Özdağ: İnfaz Memurları Yarı Mahkum Gibi

06.06.2026 14:08
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Ümit Özdağ, ceza infaz memurlarının koşullarını eleştirerek sendikalaşma mücadelesine destek verdi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6 Haziran Ceza İnfaz Memurları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2025 yılında 5 ayını geçirdiği Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndaki gözlemlerini paylaşarak, "İnfaz memurlarının mahkumlardan farkı akşam eve gidebilmeleri, onlar da yarı mahkum gibiler. Sendikalaşma mücadeleleri için Anayasa Mahkemesi'nde açılan davanın en kısa sürede sonuçlanmasını diliyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Haziran Ceza İnfaz Memurları Günü dolayısıyla  ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin çalışma koşullarına ve sendikalaşma mücadelelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kendi cezaevi sürecindeki gözlemlerini aktaran Özdağ, infaz memurlarının taleplerine destek verdi.

"6 Haziran Ceza İnfaz memurları günü olarak kutlanmaya başladı" diyen Özdağ, geçmiş dönemdeki cezaevi sürecini hatırlatarak, "2025 yılının beş ayini Silivri Ceza İnfaz kurumunda tutuklu olarak geçirdim. Bu süre zarfında bir çok ceza İnfaz memurunu tanıma fırsatım oldu. Çoğunun çok iyi üniversitelerden mezun olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı. Özdağ, şunları kaydetti:"

"Tutuklu ve mahkumlardan farkları akşam eve gidip gelebilmeleri. Onlar da aslında yarı mahkum gibiler. Ceza İnfaz memurları sendikalaşma istiyorlar ve bunun mücadelesini veriyorlar. Açmış oldukları dava halen Anayasa Mahkemesi'nde görüşülüyor. Dilerim en kısa zamanda dava sonuçlanır ve sendikal mücadeleyi verebilirler."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özdağ: İnfaz Memurları Yarı Mahkum Gibi - Son Dakika

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