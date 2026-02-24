Özdağ: Raporda Türkiye'nin Yugoslavyalılaşması hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özdağ: Raporda Türkiye'nin Yugoslavyalılaşması hedefleniyor

24.02.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, raporla Türkiye'nin bölünme sürecinin önü açılıyor dedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin "Bu raporla Türkiye'nin Yugoslavyalılaşması, Lübnanlaşması ve Iraklaşmasının önü açılmak isteniyor. Zafer Partisi olarak, bütün parti teşkilatımızla bu sürecin gerçek niteliğini Türk milletine kararlılıkla anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Zafer Partisi Lideri Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Öcalan Komisyonu bir rapor yayınladı ve bu raporla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, PKK ile uzlaşmak için çıkarılması gereken yasalar ve anayasada yapılması gereken değişikliklerle ilgili önerilerde bulundu."

Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti milli üniter ve laik devletinin sona erdirilmesi sürecinin tasarlanmış hali. Türk milleti kavramının geçmediği, Öcalan için 'kurucu önder' denildiği, Türk milletinin Türk, Kürt, Arap diye üçe bölündüğü; eşit vatandaşlığın şimdiye kadar olmadığı şeklindeki PKK tezinin kabul edildiği; Öcalan'ın nasıl çıkarılacağının anlatıldığı ve PKK için özel bir af çıkarılacağının ifade edildiği bir rapor.

Bu rapora göre PKK silah bırakmış, eylemlerini sona erdirmiş. Ancak gerçekten öyle mi? Bakın, şu anda PKK, İran'da diğer Kürtçü gruplarla birlikte oluşturduğu bir ittifakla, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırıya geçmesi üzerine, İran'da ordusuna saldırmak ve İran şehirlerine saldırmak üzere bir hareket planlıyor. Bu gizli bir bilgi değil. Bunu her yerde okuyabilirsiniz.

Hani PKK silah bırakmıştı? Türk milletinin aklıyla daha fazla alay etmeyin. PKK, terör eylemlerine Orta Doğu'da devam ediyor ve Suriye'de Suriye devletini Lübnanlaştırıyor. Bu raporla da Türkiye'nin Yugoslavyalılaşması, Lübnanlaşması ve Iraklaşmasının önü açılmak isteniyor. Zafer Partisi olarak, bütün parti teşkilatımızla bu sürecin gerçek niteliğini Türk milletine kararlılıkla anlatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ: Raporda Türkiye'nin Yugoslavyalılaşması hedefleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:42
Fenerbahçe’nin dram dolu maçı dünya basınında
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:50
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası
Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:44:01. #7.13#
SON DAKİKA: Özdağ: Raporda Türkiye'nin Yugoslavyalılaşması hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.