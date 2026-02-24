Özdağ: Raporda Türkiye'nin Yugoslavyalılaşması hedefleniyor

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin "Bu raporla Türkiye'nin Yugoslavyalılaşması, Lübnanlaşması ve Iraklaşmasının önü açılmak isteniyor. Zafer Partisi olarak, bütün parti teşkilatımızla bu sürecin gerçek niteliğini Türk milletine kararlılıkla anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Zafer Partisi Lideri Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Öcalan Komisyonu bir rapor yayınladı ve bu raporla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, PKK ile uzlaşmak için çıkarılması gereken yasalar ve anayasada yapılması gereken değişikliklerle ilgili önerilerde bulundu."

Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti milli üniter ve laik devletinin sona erdirilmesi sürecinin tasarlanmış hali. Türk milleti kavramının geçmediği, Öcalan için 'kurucu önder' denildiği, Türk milletinin Türk, Kürt, Arap diye üçe bölündüğü; eşit vatandaşlığın şimdiye kadar olmadığı şeklindeki PKK tezinin kabul edildiği; Öcalan'ın nasıl çıkarılacağının anlatıldığı ve PKK için özel bir af çıkarılacağının ifade edildiği bir rapor.

Bu rapora göre PKK silah bırakmış, eylemlerini sona erdirmiş. Ancak gerçekten öyle mi? Bakın, şu anda PKK, İran'da diğer Kürtçü gruplarla birlikte oluşturduğu bir ittifakla, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırıya geçmesi üzerine, İran'da ordusuna saldırmak ve İran şehirlerine saldırmak üzere bir hareket planlıyor. Bu gizli bir bilgi değil. Bunu her yerde okuyabilirsiniz.

Hani PKK silah bırakmıştı? Türk milletinin aklıyla daha fazla alay etmeyin. PKK, terör eylemlerine Orta Doğu'da devam ediyor ve Suriye'de Suriye devletini Lübnanlaştırıyor. Bu raporla da Türkiye'nin Yugoslavyalılaşması, Lübnanlaşması ve Iraklaşmasının önü açılmak isteniyor. Zafer Partisi olarak, bütün parti teşkilatımızla bu sürecin gerçek niteliğini Türk milletine kararlılıkla anlatmaya devam edeceğiz."