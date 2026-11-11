Özdağ, TEMAD'ı ziyaretinde emekli astsubayların özlük sorunlarını ele aldı - Son Dakika
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Özdağ, TEMAD'ı ziyaretinde emekli astsubayların özlük sorunlarını ele aldı

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Özdağ, TEMAD\'ı ziyaretinde emekli astsubayların özlük sorunlarını ele aldı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberindeki Başkanlık Divanı üyeleriyle TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca'yı ziyaret etti. Görüşmede emekli astsubayların başta özlük hakları olmak üzere sorunları ve partinin çözüm projeleri ele alındı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Cahit Koca'yı ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Zafer Partisi olarak Başkanlık Divanı Üyelerimiz Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Dr. Fikret Bayır ve Mehmet Akif Cenkci ile birlikte Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Sayın Cahit Koca'yı ziyaret ettik" dedi.

Özdağ, "Emekli astsubaylarımızın başta özlük hakları olmak üzere yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların çözümüne dair partimizin projeleri üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverlikleri için TEMAD Genel Başkanı Sayın Cahit Koca'ya ve emekli Astsubaylarımıza teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Zafer PartisiÜmit ÖzdağPolitikaGüncelSon Dakika

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