(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer Partisi Irak Türkmenlerini, Erbil'i, Kerkük'ü, Telafer'i, Tuz'u, Tuzhurmatı'nı unutmadı, unutmayacak. Irak Türkmenliğinin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
Ümit Özdağ, Irak'ın Kerkük kentinde, 14 Temmuz 1959'da onlarca Türkmen lider ve sivil halkın katledildiği Türkmen katliamına ilişkin paylaşım yaptı.
Özdağ, "Zafer Partisi, Irak Türkmenlerini, Erbil'i, Kerkük'ü, Telafer'i, Tuz'u, Tuzhurmatı'nı unutmadı, unutmayacak. Irak Türkmenliğinin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Özdağ: Türkmenleri Unutmadık - Son Dakika
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