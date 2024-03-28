Özdemir Asaf\'ın 100. Yaşı Yalnızlık Paylaşılmaz Etkinliğiyle Kutlandı

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Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı şairlerinden Özdemir Asaf'ın 100. yaşı, "Yalnızlık Paylaşılmaz" adlı etkinlikle Yapı Kredi Kültür Sanat'ta kutlandı.

Maçka Sanat Galerisi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, usta edebiyatçının kendi sesinden dinletilen "Yalnızlık Paylaşılmaz" şiiriyle başladı.

Etkinlikte konuşan Özdemir Asaf'ın oğlu Olgun Arun, babasının 100. yaşı için aile olarak bir program yapmak istediklerini belirterek, "Dedik ki bu anlamlı yılda babamızı farklı sanatçılarla, farklı sanat dallarındaki kişilerle buluşturmaya yönelik kutlama etkinlikleri yapalım. Babamın bizim için çok önemli bir sözü vardır, 'Yaşam öyküleri karışımsız değil, karışımlıdır. Her bir yaşam öyküsü, öbür yaşamların parçacıklarıyla tamamlanır.' Bu bizi çok etkileyen bir düşünce." dedi.

Asaf'ın hiç kimseye bahsetmediği anılarının bulunduğunu, bununla ilgili bilgilere ancak arşivcilikle ulaşabildiğini anlatan Arun, "Babamın sanat yolculuğu Galatasaray Lisesinde, yani 7. sınıftayken başlıyor. Kimse bilmez, Faruk Nafiz Çamlıbel'in 'Gurbette Kuş' isimli şiiri babamı çok etkiliyor. Bir şiir kitabı, defteri hazırlıyorlar arkadaşlarıyla. İçinde Şükufe Nihal, Yusuf Mardin, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Fazıl Hüsnü gibi çok önemli edebi şahsiyetlerin olduğu şiirler var." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Lale Müldür, Pelin Batu, Gül Abus Semerci, Can Bonomo ve Dündar Hızal, yalnızlık üzerine yazdıkları 14 şiiri müzik eşliğinde seslendirdi.

Sahne yönetmenliğini Volkan Sarıöz'ün yaptığı performansta, "BaBa ZuLa" ve "ZeN" gruplarının üyesi Murat Ertel, okunan şiirlere çeşitli müzik aletleriyle doğaçlama eşlik etti.