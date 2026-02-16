Özdemir Bayraktar Belgeseli Gösterildi - Son Dakika
Özdemir Bayraktar Belgeseli Gösterildi

Özdemir Bayraktar Belgeseli Gösterildi
16.02.2026 22:50
KTÜ, Özdemir Bayraktar'ın hayatını anlatan belgeseli gösterdi, gençlere üretkenlik mesajı verildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ), Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi ve Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve mücadelesini konu alan "Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

KTÜ Hasan Polat Spor Salonu önündeki Açık Hava Amfi Alanı'nda yapılan program, öğrencilerin Türk halk müziği konseriyle başladı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, yaptığı konuşmada, Özdemir Bayraktar'ın şartların oluşmasını bekleyen değil, şartları değiştirmeye talip olan bir isim olduğunu söyledi.

Bayraktar'ın 'Durumdan vazife çıkardık' anlayışıyla hareket ettiğini dile getiren Çuvalcı, bağımsızlığın yalnızca siyasi bir kavram olmadığını, üretmek, tasarlamak ve geliştirmekle mümkün olduğunu ifade etti.

Çuvalcı, gençlere tavsiyelerde de bulunarak, "Bu ülkenin akıllı, üretken ve sorumluluk sahibi gençlere ihtiyacı var. Bir problemi gördüğünüzde geri çekilmeyin. Belki de tam o noktada, sizin devreye girmeniz gerekiyordur." dedi.

Özdemir Bayraktar'ı rahmet ve minnetle andıklarını aktaran Çuvalcı, onun en büyük mirasının sadece teknoloji alanındaki katkıları değil, sorumluluk alan ve vazgeçmeyen duruşu olduğunu kaydetti.

Özdemir Bayraktar'ın hayatı ile Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki atılımlarına ilişkin bilgi yarışmasının da gerçekleştirildiği program, belgesel gösteriminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

