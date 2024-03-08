Özel bireyler ve ebeveynlerini mutlu eden proje: 'Engelli Yaşam Merkezi' ikinci evleri oldu
KIRIKKALE - Kırıkkale'de özel birey ve ebeveynlerinin vakit geçirebilecekleri "Engelli Yaşam Merkezi"nin açılışı belediye tarafından gerçekleştirildi.
Kırıkkale Belediyesi tarafından özel bireyler ve ebeveynlerinin vakit geçirebilecekleri "Engelli Yaşam Merkezi" projesi hayata geçirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen programda, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, özel bireyler ve aileleriyle birlikte merkezin açılışını gerçekleştirdi. Kadınlara karanfil hediye eden başkan Saygılı, daha sonra davetlilerle birlikte fidan dikti.
Annelerinin özel birey çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri bir ortam hazırladıklarını ifade eden başkan Saygılı, "Bütün kadınlarımızın hepsi çalışıyor, çalışmayan kadınımız yok. Özellikle de en ağış işçilikte, özel evlatlara sahip olup evlerinde bu işi şefkatle yapan annelerimiz. Annelerimiz evlatlarıyla sürekli bir arada. Özel evlatlarımız liseyi bitirdikten sonra gidecekleri bir yer yoktu. Dedik ki 'bir konak yapalım bir mekanımız olsun.' Bunun bir katında evlatlarımız eğitim görsün, üst katında da annelerimiz sosyalleşsin düşüncesiyle hareket ederek böyle bir bina yaptık. Annelerimiz de zaman zaman evlatlarını buraya bırakıp dışarıdaki işlerini yapabilecekler" diye konuştu.
Özel birey annesi Dönüş Çanga, "Buranın açılmasından dolayı çok memnunuz. Hastane işimiz olsun diğer farklı bir işimiz olsun çocuklarımızı bırakacak hiçbir yer bulamıyorduk. Bu bizim için çok iyi oldu" dedi.
Başkan Saygılı'nın bir buçuk yıl önce verdiği sözü yerine getirdiğini ifade eden özel birey annesi Meryem Keskin, konakta hazırlanan ortamın kendileri için güzel olduğunu aktardı. Özel birey annesi Nazlı Uyar ise çocukların ve kendilerinin rahat nefes alabilecekleri bir ortam olduğunu belirterek, mutlu olduklarını kaydetti.
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