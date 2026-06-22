Ortahisar'da Engel Tanımayan Deneyim: Özel Bireyler İş Makinelerini Tanıdı

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, iş makinelerine ilgi duyan ve nasıl çalıştıklarını merak eden özel bireyler için Fen İşleri Müdürlüğü'nde etkinlik düzenledi. İş makinelerini yakından deneyimleyen ve kullanan özel bireylere, program sonunda 'kepçe operatörü sertifikası' verildi.

Ortahisar Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımlarını artırmak ve farklı öğrenme deneyimleri kazanmalarını sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Akoluk Yerleşkesi'ndeki Fen İşleri Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte, Bener Cordan Ortaokulu Özel Eğitim Alt Sınıfı öğrencileri, günlük yaşamda sıkça gördükleri ancak yakından tanıma fırsatı bulamadıkları iş makinelerini güvenli bir ortamda inceleme ve deneyimleme imkanı buldu.

Kendileri için hazırlanan iş yeleklerini giyen ve baretlerini takarak güvenlik önlemlerini alan çocuklar, Fen İşleri Müdürlüğü personeli ve operatörleri tarafından iş makinelerinin görevlerine ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından araçlara binerek özel bir deneyim yaşadı.

Programa Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç ve Ernul Arslan, Fen İşleri Müdürü Fatma Hamzaçebioğlu ile Sosyal Hizmetler Müdürü Toktamış Han Bahadır da katıldı.

"ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN SOSYAL YAŞAMA KATILIMINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Ortahisar Belediyesi'nin özel bireylerin sosyal yaşama katılımını çok önemsediklerini belirten Akaç, "Bugün çok özel misafirlerimizi ağırlıyoruz. Çocuklarımız iş makinelerini çok merak ediyordu. Arkadaşlarımızın verdiği söz üzerine, onları şantiyemizde ağırladık. Her biri makineleri yakından tanıdı, üzerine çıkarak nasıl çalıştıkları hakkında bilgi sahibi oldu. Bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımızın hayata hazırlanma süreçlerine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Öğrencileri ağırladıkları Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinin, Ortahisar Belediyesi'nin yol ve altyapı çalışmalarının koordine edildiği önemli bir merkez olduğunu ifade eden Akaç, şantiyede beton, çakıl ve asfalt gibi yol yapımında kullanılan malzemelerin üretildiğini ve ilçenin 87 mahallesindeki altyapı çalışmalarının hazırlıklarının bu alanda gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

'KEPÇE OPERATÖRÜ SERTİFİKASI' VERİLEN ÇOCUKLAR BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Operatörlerin gözetiminde iş makinelerini kullanma fırsatı bulan çocuklara Akaç ve Arslan tarafından çeşitli hediyeler ve kepçe operatörü sertifikaları takdim edildi. Öğrencilerin yaşadığı bu unutulmaz deneyim için Bener Cordan Ortaokulu yönetimi, Ortahisar Belediyesi'ne teşekkür etti.