(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencileri, kendi emekleriyle ürettikleri galoşlardan elde ettikleri gelirle babalarına hediyeler hazırladı.
Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Özel Çocuklar Eğitim Evi'nin öğrencileri, 15 Haziran Pazar günü kutlanacak Babalar Günü öncesinde anlamlı bir sürpriz yaptı.
Çocuklar, ürettikleri galoşlardan elde ettikleri gelirle, babalarına hediye hazırladı ardından da gezi teknesiyle Ayvalık adalar turu yaptı.
Son Dakika › Güncel › Özel Çocuklar Eğitim Evi Öğrencilerinden Anlamlı Babalar Günü Hediyesi - Son Dakika
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