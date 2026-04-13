Özel'den Erdoğan'a Ara Seçim Çağrısı: 'Sandıktan Kaçan Lider Olarak Geçecek' - Son Dakika
Özel'den Erdoğan'a Ara Seçim Çağrısı: 'Sandıktan Kaçan Lider Olarak Geçecek'

13.04.2026 00:10
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi ve SOL Parti ziyaretlerinde ara seçim, İran'daki çatışmalar, ekonomik zorluklar ve siyasi etik yasası konularını ele aldı. Özel, Erdoğan'ın anayasanın zorunlu kıldığı ara seçimden kaçtığını belirterek, 'Sandığı ya getirecektir ya getirecektir' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret ederek basın toplantısı düzenledi. Özel, görüşmede üç önemli gündemi ele aldıklarını belirtti. İran'daki çatışmaların geçici olarak durduğu sürede müzakerelerden sonuç alınamadığını ve savaşın yeniden alevleneceğine ilişkin kaygıları paylaştıklarını ifade etti. Ayrıca, İsrail ve Amerika'nın sivilleri hedef alan saldırılarını kabul edilemez bulduğunu söyledi.

Özel, Türkiye'de kırılgan grupları ve yoksulları zorlayan yeni fiyat artışlarıyla karşı karşıya olunduğunu vurguladı. CHP'nin Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'nin hazırladığı raporu Özdağ'a sunduklarını, bu raporda kısa, orta ve uzun vadede toplumun kırılgan kesimlerini, emeklileri, emekçileri, küçük esnafı, KOBİ'leri ve sanayicileri korumaya yönelik önerilerin yer aldığını belirtti. Lojistik ağlar ve enerji koridorları için de CHP'nin bakış açısını özetleyen bir rapor paylaştıklarını ekledi.

Siyasi etik yasası konusunda da görüşme yaptıklarını söyleyen Özel, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, genel başkanlar, milletvekilleri, bakanlar ve Cumhurbaşkanı'nı kapsayacak şekilde mal varlıklarının açıklanması ve şeffaflaştırılması gerektiğini vurguladı. Muhalefet partilerinin bu konuyu desteklediğini, ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını ifade etti. Ekrem İmamoğlu'nun siyasete girdiğinden beri zenginleşmediğini, hatta yoksullaştığını belirterek, bunun açıklanmasını istedi.

Görüşmedeki bir diğer konunun ara seçim olduğunu işaret eden Özel, Hatay, Afyon, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli ve İstanbul birinci bölge gibi yerlerde AK Parti'nin son seçimde birinci parti olduğunu, ancak şu anda anketlerde hiçbirinde birinci parti olmadığını ve milletvekili çıkaracak takati kalmadığını söyledi. Erdoğan'ın bu yüzden sandıktan korktuğunu ve milletten kaçtığını belirterek, 'Erdoğan tarihe anayasanın zorunlu kıldığı bir ara seçimden kaçan lider olarak geçecektir. Yok, böyle geçmek istemiyorsa o sandığı ya getirecektir ya getirecektir' dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da ziyaretin en önemli başlığının ara seçim olduğunu söyleyerek, bahsedilen illerde toplam seçmen sayısının tüm seçmenin yüzde 12-13'üne yaklaştığını belirtti. Anayasanın öngördüğü şekilde ara seçimlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı ve AK Parti'nin son seçimlerde önde çıktığı bu illerde çekinmek için fazla gerekçe olmadığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha sonra SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen'i ziyaret etti. Görüşmede, ara seçim konuşmadan önce bir ara zam gündemi ele alındı. Özel, hem asgari ücrette hem emekli maaşlarında mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, enflasyon hedeflerinin tüketildiğini ve dünyadaki demokrasilerin kırılgan kesimler için tedbir aldığını söyledi. Siyasi etik yasası konusunda da kimseyi dışarıda bırakmadan mal varlıklarının açıklanması ve izah edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuyu Meclis gündemine taşıyacaklarını ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Özel'den Erdoğan'a Ara Seçim Çağrısı: 'Sandıktan Kaçan Lider Olarak Geçecek' - Son Dakika

SON DAKİKA: Özel'den Erdoğan'a Ara Seçim Çağrısı: 'Sandıktan Kaçan Lider Olarak Geçecek' - Son Dakika
