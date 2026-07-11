Özel Eğitim Merkezinde \'Sevgi İzi\' Uygulaması

İZMİR'in Bayındır ilçesindeki Efe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, zihinsel engelli ve otizm tanılı 8 öğrencisine 'Sevgi İzi' kodu dövmesi uyguladı. Sol bileklerine işlenen 5 haneli kod sayesinde, öğrencilerin kaybolmaları halinde ailelerine kısa sürede ulaşılması hedeflenirken, uygulamanın velilerin endişesini azalttığı da belirtildi.

Bayındır Efe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, zihinsel engelli ve otizm tanılı, kendini ifade edemeyen öğrencilerinin güvenliğini artırmak amacıyla uygulanan 'Sevgi İzi' projesini merkezde hayata geçirdi. Proje kapsamında merkezdeki 8 öğrencinin sol bileklerine 5 haneli 'Sevgi İzi' kodu dövmesi yapıldı. Öğrencilerin kaybolmaları halinde, emniyet birimleri kendi sistemlerinde de kayıtlı olan bu Sevgi İzi kodu sayesinde ailelerine kısa sürede ulaştırılmasının hedeflendiği bildirildi.

'HER DAİM KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSETMELERİNİ İSTİYORUZ'

Özel Eğitim Öğretmeni Miray Er (24), "Proje kapsamında, ilk olarak öğrencilerimizden Atakan Bengi, Can Akkaş, Hasan Nilüfer, İlkay Nilüfer, Baran İdo Denk, Necdet Ali Sarıgöl ve İsmail Peker'den başlamak üzere sol bileklerine 'Sevgi İzi' kodu dövmelerini yaptık. İlk başta korktular, canları acıyınca bir tedirgin oldular. Ancak farkına vardıklarında kendileri de sevdi. Amacımız kaybolmuş kendini ifade edemeyen öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak. Çocuklarımıza burada eğitim veriyoruz fakat eğitim sadece dört duvar arasında değil, dışarıda da devam ediyor. Her daim onların kendilerini güvende hissetmelerini, aileleri de tedirgin olmadan sosyal hayata dahil olmalarını istiyoruz" dedi.

'AİLELERİN, ENDİŞELERİNİ BİRAZ DAHA AZALTMIŞ OLDUK'

Öğrencilerin sol bileklerine yazılan 5 haneli rakamların, aileleri ile saniyeler içinde iletişime geçilebilecek bir köprü görevini gördüğünü dikkat çeken Miray Er, "Emniyet müdürlüklerimize başvurulduğu zaman o kolundaki kodlar ile çocukların aileleri bulunuyor. Önemli olan özel gereksinimli bireylerinde topuma kazandırılması, bağımsız bir ortamda güven içinde hareket edebilmesi. Velilerimiz de bu projeye çok istekli katıldılar. Çünkü biz velilerimizden 'Hocam, biz olmadığımızda bu çocuklar ne yapacak' diye endişeli sorular alıyorduk. Böylece aile de biraz daha rahatladı ve endişe yükünü azaltmış olduk. En azından velilerimiz çocuklarının sol kolundaki dövme ile biraz daha güvende olduklarını farkına varınca mutlu oldular. Görüp öğrenenlerden de talep gelmeye başladı" diye konuştu.

'DÖVME İLE KAYBOLURSAK HEMEN BİZİ BULACAKLAR'

Okul öğrencilerinden olan ve orta düzey zihinsel yetersizlik tanılı Hasan Nilüfer (27), "Bu dövme Sevgi İzi. Bu dövme ile kaybolursak hemen bizi bulacaklar. Hem dövmeyi sevdim hem de kendimi güvende hissettim. Onun için çok mutlu oldum. Yapılırken biraz acıdı korktum ama sonra mutlu oldum" dedi.