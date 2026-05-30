Özel Eğitim Öğrencileri Tiyatroda Sahne Aldı

İZMİR'de Uluğ Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfı öğrencileri, 6 aylık hazırlık sürecinin ardından 'Farklılıklarımız Zenginliğimiz' adlı tiyatro oyununu sahneledi. Oyun, öğrencilerin performansıyla ailelerine ve arkadaşlarına duygusal anlar yaşattı.

Uluğ Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfında eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, 6 aylık hazırlık sürecinin ardından 'Farklılıklarımız Zenginliğimiz' adlı tiyatro oyununu sahneledi. Aylar süren hazırlıkların ardından sergilenen oyun, öğrencilerin performansıyla ailelerine ve arkadaşlarına duygu dolu anlar yaşattı. Doğa temasıyla hazırlanan tiyatro oyununda rengarenk çiçekler, ağaç figürleri ve masalsı dekorlar sahneye taşındı. Sevgi, dostluk, dayanışma ve farklılıklara saygı mesajlarının işlendiği oyunda öğrenciler yalnızca oyunculuklarıyla değil, öz güvenleri ve sahne hakimiyetleriyle de dikkat çekti. Uluğ Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim 9'uncu sınıf öğrencisi, hafif zihinsel ve hafif otizm tanısı olan Elif Nazlı Coşkun, "Öğretmenlerimin yardımı ile bunu başardık, çok teşekkür ederim. Sayelerinde insanlar tiyatromuzu izledi, bizi tebrik etti. Çok mutlu ve heyecanlıydım" dedi.

'BU KADAR BAŞARILI OLACAĞINI TAHMİN EDEMEZDİM'

Elif Nazlı Coşkun'un annesi Semra Coşkun ise "Başarılı bir tiyatro sergilediğini görünce hem çok eğlendim hem gurur duydum. Sadece sahnede değil, hazırlık sürecinde evde de sürekli karakteri tekrar ediyordu. Biz de ona uyum sağlamaya çalışıyorduk. Beraber dans ettik, eğlendik. Sahnede bu kadar başarılı olacağını tahmin edemezdim. Öğretmenlerimizin aylarca çok büyük emekleri oldu, çok teşekkür ederim" diye konuştu.

'KENDİNE OLAN GÜVENİ ARTTI'

Aynı okulda 12'nci sınıf öğrencisi olan ve hafif zihinsel ve hafif otizm tanısı bulunan Kaan Doğan ise "Tiyatro gayet güzeldi. Öğretmenlerimiz çok yoruldu, emek harcadı. Tiyatroda bazen yorulduk ama en sonunda başardık" dedi. Kaan Doğan'ın annesi Arzu Doğan da "Tiyatroya hem hazırlık sürecinde hem de tiyatrodan sonra Kaan'ın daha çok sosyalleştiğini gördüm. Kendine olan güveni arttı. Bu yolda çok fazla emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Kaan'ın da azimli bir çocuk olduğunu gördüm. Onun başardığını görmek beni çok duygulandırdı" diye konuştu.