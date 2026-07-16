Özel, Erbil'de Türk İş İnsanlarıyla Buluştu - Son Dakika
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Özel, Erbil'de Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

16.07.2026 20:30
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Erbil'de Türk toplumuyla bir araya geldi ve vize merkezlerini ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Irak'ın Erbil kentinde, Türk toplumunun temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Özel'in, Irak'ın Erbil kentinde Türk toplumunun temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldiği bildirildi.

Bir başka paylaşımda ise Özel'in, Bağdat ve Erbil'deki vize başvuru merkezlerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özel, Erbil'de Türk İş İnsanlarıyla Buluştu - Son Dakika

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