(BURSA)- Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi'nde (OBAM) eğitim gören özel gereksinimli bireyler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86'ıncı yılında andı.
Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, üzerinde Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı siyah pelerinleri giyerek ölümünün 86'ıncı yılında Atatürk'ü andı. OBAM'da gerçekleştirilen programa, engelli bireylerin aileleri ve belediye yetkilileri katıldı. Öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları koreografileri başarılı bir gerçekleştiren özel gereksinimli bireyler, program sonunda büyük alkış aldı.
Son Dakika › Güncel › Özel Gereksinimli Bireylerden Atatürk'e Anma Töreni - Son Dakika
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