Özel Gereksinimli Çocuklar Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Gereksinimli Çocuklar Festivali

07.05.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de özel çocuklar için düzenlenen festivalde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kocaeli'de festivalde buluşan özel gereksinimli çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Gebze Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "4. Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali-ENFEST", Gebze ilçesindeki Hünkar Çayırı'nda gerçekleştirildi.

Festivalde, binicilik, paravolley, golbol, ampute futbol, okçuluk, masa güreşi, survivor parkuru, empati parkuru, bocce, bilimsel testler ve geleneksel oyunlar gibi etkinlikler yapıldı.

Özel gereksinimli çocuklar, festivalde gönüllerince eğlendi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, etkinliğin 800 özel çocuğun katılımıyla şölen havasında gerçekleştiğini söyledi.

Sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini, özel çocuklarla ilgili yürüttükleri çalışmaları her geçen gün artırdıklarını belirten Büyükgöz, "Belediyemizin kafeteryasında otizmli çocuklarımız çalışıyor. Özel çocuklarımızla okullarında sık sık programlar yapıyoruz. Diğer taraftan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' birkaç aya hizmete girecek. Dün farkında olunmayan özel bireyler bugün devletin, milletin ve toplumun meselesi haline gelmiştir. Kamu bu anlamda duyarlılığını artırmış. Artık o evlatlar sadece anne ve babalarının değil, bu milletin evlatları." diye konuştu.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara'nın da konuşma yaptığı etkinlikte özel gereksinimli bireylere madalya, forma, katılım sertifikası ve çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel Gereksinimli Çocuklar Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Narin’in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı Narin'in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı

15:59
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
15:49
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses’in sırrı ortaya çıktı
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses'in sırrı ortaya çıktı
15:33
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı Selahattin Baki, Ali Koç’tan intikamını bakın nasıl aldı
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı
15:21
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
15:18
Adaylar harekete geçti Fenerbahçe’de seçim ertelenebilir
Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
15:09
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 16:13:37. #7.12#
SON DAKİKA: Özel Gereksinimli Çocuklar Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.