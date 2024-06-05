Hakkari'de özel gereksinimli öğrenciler mobilya ve metal atölyelerinde çalışıyor - Son Dakika
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Hakkari'de özel gereksinimli öğrenciler mobilya ve metal atölyelerinde çalışıyor

Hakkari\'de özel gereksinimli öğrenciler mobilya ve metal atölyelerinde çalışıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde özel gereksinimli öğrenciler, mobilya ve metal atölyelerinde çalışarak el becerilerini geliştiriyor. Öğrenciler, atölyede ürettikleri ürünlerle okulun mobilya ihtiyacını karşılıyor ve köy okullarının masa, sıra ve dolaplarını onarıyor. Okul müdürü ve öğretmenler, öğrencilerin meslek öğrenerek iş piyasasına kazandırılmasını hedefliyor.

05.06.2024 13:03
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan özel gereksinimli öğrenciler, okulun mobilya ve metal atölyelerinde de çalışarak el becerilerini geliştiriyor.

Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmenler, okulda eğitim gören 30 özel eğitim öğrencisinin öz güvenini artırmak ve öğrendikleri bilgileri uygulamalarına imkan tanımak amacıyla mobilya ve metal atölyesinde eğitim vermeye başladı.

Öğretmenlerin gözetiminde yaptıkları üretimle mesleğin inceliklerini öğrenen, el becerilerini geliştiren öğrenciler, atölyedeki diğer öğrencilerle eğitim kurumlarının mobilya ihtiyacını karşıladı.

Köy okullarının masa, sıra ve dolaplarının onarılmasına yardımcı olan öğrenciler, bu sayede hem sosyalleşti hem de bir şeyler üretebilmenin mutluluğunu yaşadı.

Özel eğitim öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle yaptıkları sehpa, tavla, rahle gibi ürünlerle süs eşyalarını sergilemek için hazırlık yapıyor.

"Öğrencilerimizi iş piyasasına kazandırmak istiyoruz"

Okul Müdürü Sadullah Macat, AA muhabirine, atölyede meslek öğrenen birçok öğrencinin mezun olduktan sonra iş yeri açtığını söyledi.

Orta, hafif ve ağır düzeyde olmak üzere 3 özel eğitim sınıfında öğrencilere ders verildiğini anlatan Macat, "Sınıflarda teorik derslerin yanı sıra özel eğitim öğrencilerimizi atölyelerimize getiriyoruz. Uygulama derslerinde çalışma yapıyorlar. Özel eğitim öğrencilerimizin atölyede yaptığı ürünleri sene sonunda düzenlediğimiz kermesle satışa çıkarıyoruz. Öğrencilerimiz atölyede vakit geçirdikleri için mutlu oluyor." diye konuştu.

Okulun atölyelerinde farklı ürünlerin üretimin yaptıklarını belirten Macat, şöyle devam etti:

"Temel amacımız özel gereksinimli öğrencilerimizin eksiklerini elimizden geldiğince minimize ederek iş üretkenliklerini artırmak. Öğrencilerimizi iş piyasasına kazandırmak istiyoruz. Onların üretim yaparken yaşadıkları duygular bizi mutlu ediyor. Yapılan ürünün nasıl olduğuna odaklanmıyoruz. Okulumuzda daha önce gerçekleştirilen projede okullara kitaplıklar yaptık. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremde, soba üreterek bölgeye gönderdik. Gönüllülük esasıyla köy okullarının masa ve sandalyelerini onarıyor öğrencilerimiz. Bunları gördükçe mutluluğumuz artıyor."

"Her alanda 'ben de varım' diyebilmeleri için buradayız"

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Öğretmeni Ayşegül Kilis ise "Burada el sanatları, montaj ve ince işlerde özel öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Yaptıkları üründen ziyade okul ortamında aidiyet duygusu hissetmeleri ve her alanda 'ben de varım' diyebilmeleri için buradayız. Meslek öğrenebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Önemli olan yaptıkları işten ziyade mutlu olmaları. Ürün ortaya çıktıktan sonra bir şey başarmış olmalarına seviniyoruz." dedi.

Meslek öğrendiği için çok mutlu olduğunu belirten özel öğrencilerden Zeynep Alan ise "Atölyede çalışmak bana keyif veriyor. Burada olmaktan mutluyum. Her gün burada zımpara yapıyorum. Ürünler hazırlıyorum. Yeni ürünler için arkadaşlarıma destek oluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de özel gereksinimli öğrenciler mobilya ve metal atölyelerinde çalışıyor - Son Dakika

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