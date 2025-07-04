Özel Güvenlik Eğitimine Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Özel Güvenlik Eğitimine Yeni Düzenleme

04.07.2025 11:08
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Özel güvenlik dersleri için taban ücret belirlendi, eğitim ve sınav yapısı yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile özel güvenlik sektöründeki dersler için taban ücret uygulamasına geçildi, ders ve sınavların yapısı yeniden düzenlendi.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel güvenlik görevlileri için 60 saat olarak belirlenen yenileme eğitimi "en az 60 saat" şeklinde değiştirildi.

Özel eğitim kurumlarınca, her dersin sonunda adayların devam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenecek. Her bir dersin yüzde 25'inden fazlasına devam etmeyenler dersi tamamlamamış sayılacak.

Özel güvenlik temel, yenileme ve alan eğitim programını bir yıl içinde tamamlamayanların kursla ilişiği kesilecek.

Taban ücret

Yönetmeliğe eklenen yeni maddeye göre, özel güvenlik eğitim kurumları için ders saati başına bir "taban ücret" belirlenecek.

Düzenlenecek eğitimin maliyeti ve bulunduğu il/ilçenin ekonomik koşulları da dikkate alınarak özel güvenlik alanındaki sivil toplum kuruluşu ile eğitim kurumu temsilcisinin katılımıyla komisyon tarafından taban ücret belirlenerek her yıl ocak ayı içerisinde duyurulacak.

Komisyon tarafından belirlenen taban ücretler 1 Şubat tarihinden itibaren bir yıl süreyle uygulanacak.

Eğitim kurumları komisyon tarafından belirlenen taban ücretin altında bir ücretle eğitim kaydı yapamayacak.

Sınav yapısı

Temel eğitim yazılı sınavı, 80 sorudan oluşan birinci kısım ile adayların silah bilgisinin ölçüleceği 20 sorudan oluşan ikinci kısımdan oluşacak.

Yenileme eğitimi yazılı sınavı ise 40 sorudan oluşan birinci kısım ile adayların silah bilgisinin ölçüldüğü 20 sorudan oluşan ikinci kısım olmak üzere çoktan seçmeli sorulardan oluşan iki kısım halinde yapılacak.

Yazılı sınavın birinci kısmı ve ikinci kısmı ile uygulamalı sınav ayrı ayrı 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

Silahlı görev yapacak özel güvenlik adayları, yazılı sınavın her iki kısmından ve uygulamalı sınavdan ayrı ayrı en az 60 puan almaları halinde başarılı sayılacak.

Sınav puanı, yazılı sınavın birinci kısım puanının yüzde 50'si, yazılı sınavın ikinci kısım puanının yüzde 25'i ve uygulamalı sınav puanının yüzde 25'i toplanarak belirlenecek.

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden beş sınava daha katılabilecek.

Toplam altı sınav neticesinde de başarısız olan veya başarısız sayılan adaylarda tekrar özel eğitim kursuna devam şartı aranacak.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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