ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Temmuz 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Otomobil tercihinde bu yılın renkleri "gri" ve "beyaz"

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,8'i "gri", yüzde 25,7'si "beyaz" renkli oldu

Söz konusu dönemde en fazla Renault marka otomobilin trafiğe kaydı yapılırken bunu 5 bin 248 ile Hyundai, 4 bin 908 ile Volkswagen ve 4 bin 791 ile Fiat izledi

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Sağlık için seyahat harcamaları 10,6 milyar lirayı aştı

Yılın ilk çeyreğinde, yurt içinde 576 bin seyahat, sağlık için yapıldı

Bu seyahatler için gerçekleşen geceleme sayısı 6 milyon 135 bin oldu

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- Türkiye'nin uygulamalı kuantum teknolojileri uluslararası çağrılarla geliştirilecek

TÜBİTAK, kuantum algılama, metroloji, haberleşme ve hesaplama bileşenlerine yönelik uluslararası ortaklı AR-GE projelerini EUREKA Xecs 2026 Uygulamalı Kuantum Teknolojileri Çağrısı kapsamında destekleyecek

Toplam bütçesi 3 milyon avro olan çağrıda, Türk ortakların proje bütçesi 600 bin avroyu, proje süresi 36 ayı geçemeyecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Uzmanlardan "Yarısı Bizden kampanyasında başvuruları yıl sonuna bırakmayın" uyarısı

KENTSEV Başkanı Haldun Ersen: "Kampanyanın yıl sonunda sona erecek olması mevcut desteklerden yararlanmak isteyen ancak süreci erteleyen vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken husustur. Son günleri beklemek hak kaybına veya başvuru yoğunluğu nedeniyle gecikmelere neden olabilir. Bugün atılacak adım güvenli ve depreme dayanıklı konuta kavuşmanızı sağlayabilir"

Şehircilik, Kentsel Dönüşüm ve Entegre Tesis Yönetim Derneği Başkanı Hüseyin Kılınçarslan: "Bugün atılacak her doğru adım, yarın binlerce insanının hayatını kurtarabilir. Bu nedenle kampanyadan faydalanmak isteyenler başvuru sürecini yıl sonuna bırakmamalı"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- "Türk şekerleri" ABD'yi otantik tatlar ve yeni stratejilerle fethedecek

Türk şekerleme ve pastacılık sektörü, "premium hediyeleşme" ve "otantik lezzetler" alanında ABD pazarından aldığı payı artırmak için "Pazara Giriş Strateji Raporu" hazırladı

Türkiye'nin lokum, helva gibi geleneksel lezzetlerinin de çikolata kaplamalı yenilikçi formatlarla satışa sunulması, özellikle de "Gen Z" ve "Millennials" olarak adlandırılan 18-35 yaş grubu ABD'li genç kuşakların radarda olması planlanıyor

(Serhat Tutak/Ankara)

6- AB'de elektrikli otomobil satışları 1 yılda yüzde 40'tan fazla arttı

Avrupa Birliği'nde yılın ilk yarısında 1 milyon 220 bin 890 elektrikli otomobil satıldı, bu tesciller toplam satışların yüzde 20,7'sini oluşturdu

Benzinli otomobil satışları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 azaldı

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Grafikli)

7- İspanyol bankalarından Visa ve Mastercard kullanımını azaltacak yeni ödeme sistemi

Yaklaşık 40 İspanyol bankasının ortak girişimi olan Bizum platformu bünyesindeki Bizum Pay ile kullanıcılar artık banka hesaplarından doğrudan mağazalardaki POS cihazlarına temassız şekilde ödeme gerçekleştirebilecek

İspanyol bankacılık devi BBVA'dan AA'ya yapılan açıklamada, Bizum'un üç ana kullanım alanı sayesinde kartlı ödemelere gerçek bir alternatif haline geldiği, bunun da kartlı ödemelerin geleneksel olarak uluslararası kart ağlarına dayandığı pazarda önemli bir dönüşüme işaret ettiği bildirildi

(Nuran Erkul/Londra)

8- "Tarihçilerin Kutbu" Prof. Dr. Halil İnalcık vefatının 10. yılında anılıyor

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: "Osmanlı tarihine bakışın dünyada ve Türkiye'de değişmesine sebep olan önemli bilim adamlarından biridir. Özellikle yazdığı İngilizce eserlerle Osmanlı'yı dünya tarihçiliğinin içine sokmuştur"

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli: "Kaynağı okumak, anlamak ve doğru yerde kullanmak kolay değildir. Halil İnalcık bunu en iyi yapan tarihçilerden biriydi. Bu yüzden eserleri yalnızca bugün değil, 50 yıl sonra da 100 yıl sonra da okunmaya ve referans gösterilmeye devam edecek"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

9- Uzmanlardan yaz tatilinde çocukların doğa ve aile büyükleriyle vakit geçirmesi önerisi

Etik ve Toplumsal Değerler Uzmanı Prof. Dr. Esra Akın: "Özellikle gençlerimiz dedeleriyle, nineleriyle daha çok vakit geçirmeli. Onların hayat tecrübelerini dinlemeli, kendi hayatına ders olarak almalı. Bu pratik, gençlerin hayatta daha özgüvenli ve daha bilinçli yürümelerini sağlayacaktır"

Çocuk Gelişim Uzmanı ve Psikolog Filiz Yıldırım: "Aile ile birlikte geçirilecek vakit, oyunlar, doğada insanlarla, aile ile arkadaşlarla buluşma, aile büyükleriyle bir araya gelme, teyzelerle dayılarla kuzenlerle bol bol vakit geçirme, bunların hepsi çocuğun sosyalleşmesi için çok güzel fırsatlardır"

(İlyas Kaçar/İstanbul) (Fotoğraflı)

10- Engelleri kulaçlarıyla aşan milli sporcunun yeni "rotası" Şehitler Abidesi

Paralimpik yüzücü Berk Kamanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale kent merkezinden Şehitler Abidesi'ne yaklaşık 15 kilometre yüzmek için Çanakkale Boğazı'nda her gün antrenman yapıyor

Kamanlı: "Bu maratonu tüm şehitlerimize armağan etmek istiyorum. Aynı zamanda engelli bireylere azim ve kararlılıkla hedeflere ulaşılabileceğini göstermek istiyorum"

(Burak Akay/Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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